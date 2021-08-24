打高端隔天猝逝！　大馬媒體高度關注：旅台作家成首例死亡通報

▲ 陸姓作家打完高端後不適死亡。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國產高端疫苗23日開打，56歲陸姓網路專欄作家當天接種後並無不適，24日上午卻驚傳猝死。馬來西亞多家媒體在首頁刊登報導指出，陸姓作家為馬來西亞華人，相關消息也在社群媒體上引發當地網友關注。

▲ 作家猝死消息登上中國報首頁。（圖／翻攝自中國報）

馬來西亞《中國報》24日報導，台灣自製生產的高端疫苗23日正式開放接種，目前共3人施打後身體不適，經檢查為暈針，24日則傳出56歲馬來西亞籍陸姓作家疑似因施打疫苗身亡，但死因是否與疫苗有關仍有待釐清。該報多數讀者對此表示悲傷與憤怒。

▲ 星洲網首頁也刊登報導。（圖／翻攝自星洲網）

《星洲日報》指出，死者為56歲旅台大馬作家，24日被家屬發現沒有呼吸心跳，送醫急救後宣告不治，成為高端疫苗不良事件通報中第一起死亡個案，須待司法相驗，由檢察官判定死因。

陸姓作家1966年出生於馬來半島芙蓉市，1983年來台留學。他生前力挺高端疫苗，曾在臉書上表態願為病毒「獻祭」，指出萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒「獻祭」，用少數人的犧牲換取多數人的平安，23日接種後寫道，「很榮幸一家三口都和蔡總統同一梯打高端」，並附上照片指出，女兒和兒子也都已接種。

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