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唯一任期將滿！杜特蒂「同意」參選副總統　路透：恐用1招繼續掌權

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）同意競選2022年副總統。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

菲律賓「民主菲人-國民力量黨」（PDP–Laban）於24日表示，現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已經同意以副總統候選人之姿，角逐2022年國家大選。路透社指出，菲律賓總統為6年一任，且不得連任，而執政黨的這項宣布為杜特蒂在任期結束後，可能的繼續執政奠定下基礎。

根據路透社報導，菲律賓執政黨於9月8日國民大會登場前宣布，總統杜特蒂明年將以副總統候選人身分競選，而杜特蒂的左右手、現任參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）則預計會成為該黨的總統候選人。民主菲人-國民力量黨執行副主席諾格雷斯（Karlo Nograles）聲明指出，杜特蒂正在做出「犧牲」，並傾聽「人民的呼聲」。

報導指出，菲律賓總統僅限單次6年任期，不得連任，杜特蒂將於明年6月卸任，因此他參選副總統之舉被政治觀察家認為，是在「走後門」尋求總統大位。諾格雷斯表示，杜特蒂若出任副總統將能保證政府過去5年政策的連貫性，包含解決毒品問題在內的項目。然而，批評者認為，若克里斯多福．吳在勝選後辭職，杜特蒂就可能接任總統，以此保住自己的權力。

報導稱，杜特蒂將自己描繪成一個不情願的總統，對權力沒有慾望，還曾在多個場合中表示希望吳可以成為他的繼任者。據悉，杜特蒂在2019年幫助吳選上參議員，在任職參議員期間，吳還同時擔任杜特蒂的私人助理，自1990年代末期，杜特蒂成為國會議員以來，吳一直是他最親密的助手。現任參議院衛生委員會主席的吳向路透表示，「我仍然（對總統職位）不感興趣，首要任務是疫苗，優先於政治。」

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