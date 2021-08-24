美情報機關查疫源：不排除「從武漢病毒研究所外洩」　報告今出爐

▲美國情報機構調查認為，無法排除新冠肺炎是從武漢病毒研究所外流的可能性。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登先前指示情報機構在90天內調查新冠肺炎的疫源並提交報告結果，如今期限就快要到了，該調查報告確定會在8月24日如期完成。根據該份調查報告，情報機構認為，新冠病毒似乎是來自一種動物，但即便如此，也不排除武漢病毒研究所的研究人員暗中研究這類病毒並且造成病毒外洩的可能性。

根據CNBC報導，美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）23日接受財經節目「Squawk Box」採訪時表示，目前還無法釐清病毒究竟是否是從武漢病毒研究所的實驗室流出。他說，「各個不同角度的大量證據表明不是這樣（病毒從實驗室外流），這是一個自然產生的病毒。但也不代表這個病毒絕對不是被武漢病毒研究所秘密研究出來的，我們不得而知，不過這種病毒本身並沒有被人工蓄意培養的特徵。」

▲《華爾街日報》曾經引述美國情報報告稱，2019年11月曾有3名武漢病毒研究所工作人員出現與新冠肺炎類似的症狀。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



柯林斯提到，由於中國拒絕參與，導致世界衛生組織的調查變得更加困難。他說，「我認為中國基本上不願意考慮讓世界衛生組織再次調查，他們只會說，『我們不感興趣。』」柯林斯直言，「如果他們真的公開實驗手冊，讓我們知道到底在那裡做什麼，並找出更多有關於早在2019年11月就已經染疫的病例，那不是更好嗎？」

事實上，《華爾街日報》曾經引述一份美國情報報告報導，早在2019年11月就有3名來自武漢病毒研究所的工作人員出現與新冠肺炎類似的症狀。不過對此，中國表示，「報告完全不真實。」

這份由美國情報機構完成的調查報告確定會在24日完成，儘管報告內收集到的大部分訊息會被保密，不過部分資訊將於近日公開。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast