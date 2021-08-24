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CNN：中國「防疫2關鍵」奏效　有望成全球首個控制Delta國家

▲南京市疫情升級，全員核酸檢測。（圖／CFP）

▲南京市日前疫情升級，全員核酸檢測。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

中國國家衛生健康委員會23日表示，自7月以來，中國首次出現單日「零本土」病例。此前，南京機場7月20日爆發群聚感染，疫情迅速蔓延至中國半數省份，超過1200人確診。CNN指出，如果這樣的趨勢持續下去，中國可能成為全球首個控制住Delta變種病毒的國家，其原因在於2大關鍵。

根據美國CNN報導，一個多月前起於南京機場的這場疫情大流行，造成全中國31省中超過半數都出現相關案例，累計傳染人數超過1200人，讓中國自去年最嚴重一波疫情和緩之後，首次面臨到Delta變種帶來的嚴峻狀況。對此中國大陸採取「零容忍的病毒政策」作為回應，地方當局對數千萬民眾實施嚴格封鎖，展開大規模檢測與追蹤，並限制了國內旅行，而這些嚴格措施奏效，過去一周，每日確診數已穩定下降至個位數。

▲南京進行第四輪區域核酸檢測。（圖／CFP）

▲南京進行第四輪區域核酸檢測。（圖／CFP）

中國衛建委表示，23日報告本土零確診、21例境外移入病例，另有16例無症狀感染，且16人皆為境外移入。CNN認為，如果這樣的趨勢持續下去，中國有機會成為全球第一個控制住Delta病毒疫情的國家，但一切仍取決於2大關鍵。

第一、加倍努力執行「病毒零容忍」政策
包含新加坡、紐澳等多個國家都在尋求境內清零，中國也是其中之一，大陸當局幾乎對所有外國人關閉邊境，對入境者實施嚴格檢疫隔離，啟動針對性的封鎖與積極篩檢追蹤，以消滅任何突破防堵的可能。一年多來，這些措施基本上成功控制在接近0的水平，但由於Delta變種而引發的新疫情導致澳洲與新加坡都重新考慮防疫做法。

澳洲包含雪梨、墨爾本與首都坎培拉等幾個大城市已經實行數周的封鎖，但病例仍在持續上升，總理莫里森（Scott Morrison）向澳媒暗示可能結束將目標放在清零的封城，將重點放在減少病例與重症。新加坡則重新規劃防疫藍圖，以順利過度到與新冠病毒「共存」的生活常態。然而，中國似乎仍堅定地持續「社區清零的策略」，官媒央視23日警告，疫情未結，人們不應過早放鬆大意。

第二、加強疫苗接種運動
根據中國衛建委說法，截至22日，中國境內已經接種約19.4億劑大陸國產疫苗，每百人注射135劑以上疫苗，此比例高於英國與美國。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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