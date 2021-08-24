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阿富汗9月恐斷糧！當地人面臨三重威脅　100萬人可能沒治療就送命

▲▼　阿富汗逃難,難民。（圖／路透）

▲美軍發放瓶裝水給聚集在喀布爾機場外的民眾。（圖／路透，下同）

文／中央社倫敦23日綜合外電報導

聯合國有關單位警告，在沒有緊急援助資金下，阿富汗最快9月就會糧食短缺。國際紅十字會人員也表示，阿富汗人民面臨局勢動盪、糧食危機及疫情三重威脅。

英國「衛報」（The Guardian）報導，由於阿富汗首都喀布爾機場實施管制，據了解有急救物資卡關，包括手術設備和協助嚴重營養不良者的用品。

●9月恐將斷糧
世界衛生組織（WHO）今天表示，機場關閉商業航班作業，使得重要物資無法送達。

世界糧食計劃署（WFP）經陸路運送物資。世界糧食計劃署表示，目前已經由4條不同供應路線取得糧食，但到了下個月可能就會開始沒東西吃。

世界糧食計劃署負責阿富汗事務的副主任派特森（Andrew Patterson）說，他們已持續經由人道過境點運送糧食，包括從烏茲別克以及借道巴基斯坦和土庫曼，不過僅一半物資送達。

▲▼　阿富汗逃難,難民。（圖／路透）

派特森說：「冬天即將來臨，我們將進入歉收季節，而且許多阿富汗道路將被雪覆蓋。我們必須讓糧食存入須配發的倉庫。我們現在在這個國家已有2萬公噸糧食，還有7000公噸在路上。」

「我們還需要5萬4000公噸糧食，以助阿富汗人民撐到12月底。我們可能到了9月就會開始沒食物吃。」

派特森說，世界糧食計劃署需要2億美元（約新台幣56億元）購買糧食，他們預估將有多達2000萬人需要食物。阿富汗早已有近半人口、約1850萬人仰賴援助，而目前的乾旱料讓情況惡化。

世界糧食計劃署表示，他們正在努力因應阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）迅速掌權後帶來的種種挑戰。

●人道空中橋梁
塔利班在阿富汗攻城掠地，本月15日拿下喀布爾。過去兩個月來，阿富汗約有30萬人流離失所，援助單位表示，將糧食和醫療物資送到這些人手上至關重要。

世衛區域緊急事務主任布瑞南（Richard Brennan）在電郵聲明中說：「現在全世界目光都在陸續撤離的民眾和飛機上，我們必須送進物資，幫助那些被撇下的人。」

布瑞南表示，世衛正要求空機在前往阿富汗接撤離者途中，先轉飛到杜拜的世衛倉庫領取物資。他還說，世衛也在考慮建立「人道主義空中橋梁」來運送補給品。

▲▼　阿富汗逃難,難民。（圖／路透）

●三重威脅
國際紅十字會（IRC）的馬修斯（Gregory Matthews）表示，阿富汗人民面臨三重威脅。

「政局充滿不確定性，有55萬人流離失所，人民也處於糧食不安全的危機程度。經歷了大旱後，政府早已在7月宣告危機。糧食不安全程度異常高。」

馬修斯說：「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也讓這個國家的醫療系統陷入危急時刻。」

根據世界實時統計數據Worldometer網站，阿富汗目前累計15萬2660例確診，7083例病故。

聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任佛爾（Henrietta Fore）今天表示，全阿富汗約有1000萬名孩童需要人道援助，100萬人可能沒治療就沒命，而且預計情況會進一步惡化。

「聯合國兒童基金會目前正加強對婦孺的救命計畫，包括對流離失所的家庭提供醫療、營養和供水服務。我們希望將這些行動擴及那些先前因不安全而無法到達的地區。」

阿富汗在今年初就有1/3人口面臨危機和糧食不安全緊急程度，5歲以下兒童有一半營養不良。甚至在塔利班掌權前，阿富汗就有極大的人道主義需求，尤其是在遭遇3年來第2次嚴重乾旱後。

根據世界糧食計劃署，阿富汗今年因乾旱損失約4成作物，疫情造成的社會經濟影響使得許多家庭無法取得必要糧食。小麥價格比5年平均水準高24%。

聯合國的人道主義應對計畫（humanitarian response plan）僅獲38.7%資金，還缺8億美元（約新台幣225.9億元）。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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