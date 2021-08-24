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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拒絕同流合污！阿富汗前部長逃亡德國　改當Pizza外送員

▲▼阿富汗喀布爾機場外的民眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲喀布爾機場被龐大的逃難潮擠爆，人民等待機會離開紛亂的國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者林懿捷／綜合報導

自從武裝組織塔利班（Taliban）接掌阿富汗之後，相關話題成為世界焦點，除了前總統甘尼（Ashraf Ghani）流亡在外，其他政府官員下落也受到關注，其中曾任阿國資訊技術部部長的沙達特（Sayed Ahmad Shah Saadat），被指出在政變前就已離職，目前搬到德國擔任Pizza外送員，引發熱議。

▲▼阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／路透）

▲阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani），流亡至阿拉伯聯合大公國。（圖／路透）

根據綜合外媒報導，沙達特於甘尼執政的期間（2018年）進入內閣工作，主要負責阿富汗農村地區的手機通信網路拓展工作。但在去年，沙達特收到政府要求挪用預算，以增加資金對抗塔利班，但他不願配合貪腐的政府，拒絕了這項決策，並且辭職移居德國，展開了新生活。

▼反塔利班傳奇領袖之子小馬蘇德（Ahmad Massoud），反攻攻下3個區域。（圖／路透）

▲▼阿富汗前聖戰領袖馬蘇德之子小馬蘇德（Ahmad Massoud）。（圖／路透）

在沙達特離開不滿一年，甘尼就遭到塔利班推翻，據據當地媒體《萊比錫人民報》（Leipziger Volkszeitung）報導，他現在是外送平台Lieferando的員工，每天騎著自行車為消費者配送披薩。卸下昔日的官員光環，努力為生活打拼的樣子，受到民眾稱讚，紛紛表示祝福。

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