男半夜上廁所突然失蹤！　同事驚悚發現「老虎腳印」和散落內臟

Tiger 'attacks and eats' logger as he 'goes to toilet’ at night in remote Russian foresthttps://t.co/fJw04ibWwO — The Mirror (@DailyMirror) August 23, 2021

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯41歲伐木工人沙巴爾丁(Mikhail Shabaldin)半夜外出上廁所後突然失蹤，同事外出尋找時，在他曾走過的路線上發現散落衣服，與看起來像是人類內臟的東西，懷疑他有可能已遭西伯利亞虎殺害。

國外媒體報導，沙巴爾丁晚間離開位於哈巴羅夫斯克(Khabarovsk)伐木場附近的臨時住所時遭到攻擊，同事在事發現場發現四散的衛生紙和老虎腳印，所以懷疑他是遭到老虎而非棕熊攻擊。據了解，西伯利亞虎又名東北虎與阿穆爾虎，體型比孟加拉虎還大，被認為是體型最大的老虎亞種。

目前沙巴爾丁親友大多相信他已經遇害，不過西伯利亞虎中心經理阿拉米列夫(Sergey Aramilev)卻認為，現在就判定結果還太早，因為老虎雖然是森林之王，但他們其實也很害怕人類，若非飢餓或是被挑釁不會隨意發動攻擊，目前已派人前往現場調查。

▼同事懷疑男子已遭西伯利亞虎殺害。（圖／示意圖／CFP）