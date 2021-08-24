兒子染疫去世！　傷心夫妻「2周內連中2次樂透」驚喜獲118萬元

They're planning on using the prize money to remember their son, Steve, who died with Covid earlier this yearhttps://t.co/811Vk6bEXU — Essex Live (@essexlive) August 21, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一對夫妻因為新冠肺炎疫情失去兒子，沒想到幾個月後，他們和鄰居合買彩券中獎分到英鎊1,000元（約台幣3.8萬元），隔2周後再度合買，這次竟然贏得英鎊3萬元（約台幣115萬元）大獎，連續中獎的好運讓他們不敢置信，計畫要將獎金用來紀念兒子。

來自埃塞克斯郡肯維島 (Canvey Island)的75歲女子斯萊特(Susan Slater)，今年痛失兒子後，幾個月後悲慘人生卻獲得翻轉，她7月15日和4名鄰居一同合資購買People's Postcode Lottery彩券意外中獎，2周後再次購買居然又中獎。

斯萊特受訪表示，她完全不敢相信自己竟然會中獎，「當我得知中英鎊1,000元時，我想說一定是有人在鬧我，從來沒想過有天會中英鎊3萬元」，計畫8月為死去的兒子史帝夫(Steve)舉行盛大的紀念活動，剩下的錢則會用來幫助女兒、媳婦與孫子身上，若是疫情允許的話，也期待能和結婚55年的丈夫去旅行。

▼喪子夫妻2周連中2次樂透。（圖／示意圖／達志影像）



