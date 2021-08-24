CNN：台灣「堅持清零」將被孤立！　曝蔡英文帶頭打高端2大原因

▲ 總統蔡英文施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國產高端疫苗23日開打，引發外媒關注。《美國有線電視新聞網》（CNN）指出，由於疫苗接種率低且難以自海外獲得疫苗的2大困境，高端疫苗成為台灣疫苗自給計畫核心，而總統蔡英文23日接種第一劑，公開展現對這種新疫苗的支持。

CNN報導，台灣高端疫苗生物製劑公司研發的新冠疫苗23日在全島推出。台灣當局7月批准這項藥物的緊急使用權，用於20歲以上族群，二劑間隔至少28天，而該疫苗尚未完成三期臨床試驗，也尚無有效數據。

高端海外發展經理唐克漢（Paul Torkehagen）5月曾向CNN說明，「通常二期試驗只做數百人，但是我們做了3800人」，以確保疫苗安全性與有效性。高端總經理陳燦堅則表示，試驗數據顯示，99.8%受試者在二劑接種後能形成對抗新冠病毒的抗體。

▲ 高端疫苗效力受到質疑。（圖／記者李毓康攝）

台灣衛福部疾管署7月19日聲明指出，這種疫苗不會對健康造成任何嚴重影響。根據《路透社》，台灣向高端訂購500萬劑疫苗，已有逾70萬人預約接種。

蔡英文接種第一劑後在臉書上表示，接種後沒有任何疼痛症狀，並向為她注射的醫護人員表達感謝，「接種疫苗，能保護自己和家人，更能夠保護醫護人員」、「我們一起為提升台灣集體的防護力盡一份心力吧！」

CNN指出，台灣對大多數旅客關閉邊境，並採取嚴格措施控制本土疫情，遏制新冠肺炎的工作截至目前取得巨大成功，累計確診數不到1.6萬例，死亡個案828例，但一直苦於疫苗接種率低落，部分原因是難以自國際供應商手中取得疫苗。

《路透社》報導，台灣目前僅1000萬劑疫苗到位，7月又訂購3600萬劑莫德納疫苗。為使更多人接種第一劑，台灣延後第二劑接種，導致已完成二劑接種的人口目前不到5%。

▲ 民眾23日接種高端疫苗。（圖／高雄市政府提供）

根據台灣中央流行疫情指揮中心，台灣23日通報4起確診病例。當局周末宣布，將放寬防疫管制，允許更大規模集會，並開放室內遊樂場、K書中心。但指揮官陳時中表示，針對酒吧、夜店的管制將至少持續至9月6日，有必要可能延長。

不過CNN警告，若繼續推行「清零」策略，台灣可能變得越來越孤立。而澳洲與紐西蘭都暗示，一旦疫苗接種率達到一定標準，可能放棄清零。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）22日表示，儘管封鎖措施「目前很有必要」，但若疫苗接種率達到70%至80%，也許就不需要，「這就是與新冠共存的意義。當我們快速開始開放，確診數可能會上升，這是無法避免的。」

正與Delta疫情對抗的紐西蘭目前實施全國封鎖，防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）表示，高傳染性Delta變異株對於該國的未來計畫是個重要議題，「未來的某個時間點，我們將不得不更加開放。」

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