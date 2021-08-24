外食族注意！　美研究：吃掉1熱狗堡「平均減壽36分鐘」

▲研究指出，每吃掉一份熱狗堡會減壽36分鐘。（圖／免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

喜歡吃熱狗堡的人注意了！美國密西根大學公共衛生學院環境健康學系在權威期刊《自然》發表一項「健康營養指數」，研究指出，人們每吃掉一個熱狗堡，平均會減少36分鐘的壽命，反之，水果、蔬菜、穀物則會使壽命正向增加。

綜合外媒報導，這項研究針對美式料理中5000多種食物進行調查，研究顯示，含糖飲料、熱狗、漢堡等，是減壽最多的食物，主要原因是其中的糖分、加工肉品、反式脂肪和鈉含量對健康有害，喝掉一罐汽水也會減壽12分鐘。相反地，蔬菜、水果及穀物類等食物有助於延壽，多攝取堅果類則能夠增加26分鐘的壽命。

不僅如此，研究人員也依營養價值對食物進行分類，具備永續的健康食品包含堅果、水果、蔬菜、豆類、全穀物（如糙米）和部分海鮮，對於環境影響高（增加溫室氣體排放）、營養價值較低的食品則有加工肉類、牛肉、豬肉、羊肉及含有起司類的食物等，不過多數的家禽類、乳製品、蛋類和煮熟的穀物則是屬於中間地帶。

▲多吃堅果類則有助於壽命增加。（圖／pexels）

此外，研究人員也發現，若將每日攝取熱量中的10%從牛肉或加工肉類換成蔬菜、水果、豆類或海鮮，對於健康有顯著的幫助，一天可以增壽約48分鐘，並減少33%的碳足跡。