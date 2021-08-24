颱風奧麥斯登陸南韓！「打雷閃電＋暴雨強風」...各地災情曝

▲颱風奧麥斯過境，南韓蔚山太和傳統市場淹水。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第12號颱風奧麥斯昨（23）日晚間11時50分從慶尚南道固城郡登陸，成為今年首個登陸韓半島（朝鮮半島）颱風，儘管暴風圈相對較小，但卻還是為南部地方帶來超過200mm豐沛的暴雨、各地刮起強風，釜山與慶尚南道統營市的住宅與重要道路積水，蔚山太和市場水淹及膝。

▼颱風奧麥斯過境，南韓全羅南道麗水市道路淹水。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》、《News1》報導，颱風奧麥斯已於今（24）日上午7時在鬱陵島西南端60公里處的東海（日本海）上減弱為溫帶低氣壓。南韓氣象廳表示，雖然南韓已逐漸脫離暴風圈，但受到從西海（黃海）進來的低氣壓影響，豪大雨恐怕會持續一段時間。

▲颱風奧麥斯23日晚間登陸南韓，圖為當時的濟州島城山日出峰。（圖／達志影像）

颱風為南韓23日晚間與凌晨帶來豐沛降雨，且伴隨著打雷、閃電，濟州島西歸浦市杜鵑花田（진달래밭）累積降雨量為219.5mm、慶尚南道泗川市三千浦為205.5mm、慶尚南道具濟市長木面為184mm、慶尚南道固城郡為167mm、蔚山市蔚州郡三同面為166.5mm、慶尚南道昌原市為161.5mm、釜山市金井區為159mm。

目前南韓尚未有人因颱風傷亡。

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