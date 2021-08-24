南韓年輕人「反中情緒」高漲！紐時：討厭指數贏過日本　他分析主因

▲一名民眾身穿美國隊長服裝，在首爾美國駐韓大使館前進行示威，呼籲強化美韓同盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓預計明年3月舉行總統大選，暴走的高房價、新冠疫情、性別議題、北韓（朝鮮）成為左右選情的關鍵，如今在南韓年輕世代蔓延的「反中情緒」也成為無可輕忽的因素。最近一項調查指出，比起南韓的世仇－日本，年輕世代對中國的反感更甚，高達6成民眾認為中國「接近邪惡」。南韓國內保守派政黨，正巧妙操作著這波反中情緒。

《紐約時報》首爾分社社長崔相勛（최상훈，音譯）日前在專文中引用南韓國內周刊《時事IN》、民調機構「韓國Research」所做的聯合調查結果，得出上述結論。他表示，日本曾在20世紀初至二戰結束前殖民過南韓，加上過往的歷史經驗，因此南韓人普遍仇視日本，然而今年南韓的反中情緒上漲速度快，甚至超越並取代日本，「這是非常令人驚訝的現象！」

該項研究從5月12至17日，針對南韓國內年滿18歲以上的男性、女性民眾進行調查。結果顯示，有58%的南韓民眾認為中國「接近邪惡」，只有4.5%的人認為中國「接近善良」，而從年齡層觀察，越是年輕的世代，對於中國的厭惡指數有增無減。

▲近來中韓泡菜之爭、遭停播的電視劇《朝鮮驅魔師》掀起南韓國內極大的反中情緒。（圖／Pixabay、翻攝自韓網）

根據該項統計，20至29歲民眾對中國好感度僅為15.9分，為所有世代中最低、30至39歲則為21.8分、40至49歲為28.3分、50至59歲為30.8分、60歲以上則為31.1分。崔相勛表示，雖然全球普遍加深反中情緒，然而根據美國智庫機構皮尤研究中心在全球14國的調查，南韓是唯一一個年輕世代對中國抱持負面看法比前幾個世代民眾更多的國家。

崔相勛指出，過往南韓的政治人物因為需考量到對中國經濟與貿易的部分，因此往往在立場發言上不太敢觸怒中國，然而前檢察總長、國民力量（保守派政黨，為南韓第一大在野黨）總統初選候選人尹錫悅（윤석열）卻在薩德系統議題上，公然指責中國介入他國總統選舉，表示中國在對薩德系統指手劃腳之前，應先撤除佈署在邊境的長距離雷達，更批評文在寅政府在美國、中國之間立場曖昧不清，使南韓成為美國「抗中盟友」的破口。

崔相勛分析，尹錫悅宣佈競選總統後在對中國的發言上展現出強硬態度，反映出南韓政治社會新一波的現象，此舉更有意拉攏20、30多歲年輕世代的選票。據悉，今年4月首爾、釜山市長補選中，共同民主黨（執政黨，屬偏進步派陣營）爆冷門敗選，年輕世代選票被視為翻盤的關鍵，此後朝野開始展現出對年輕族群的重視。

▲▼南韓年輕人2020年6月在首爾中國駐韓大使館前，持標語聲援香港國安法議題。（圖／達志影像／美聯社）

報導也指出，當南韓朴槿惠政府同意美國在境內佈署薩德系統時，北京當局頒布「限韓令」，限制民眾赴韓旅遊、抵制南韓汽車、智慧手機、電視節目與娛樂、購物中心等，成為南韓國內反中情緒加深的導火線，今年中國與南韓更掀起「泡菜宗主國之爭」，最後迫使南韓將韓式泡菜的官方中文譯名改為音譯「辛奇」（김치，Kimchi）。

另外，崔相勛也指出，隨著南韓國內的大學因資金逐漸匱乏，近年來大舉招收更多中國籍學生，中國籍學生與南韓學生在香港、新疆等議題上存在著巨大歧見，而霧霾空氣汙染問題、新冠肺炎病毒也成為南韓年輕人反中的關鍵因素。

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