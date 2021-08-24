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搭飛機時座位不能亂選！資深飛行員曝：選「這位」能保住小命

▲▼波音747飛機資深飛行員受訪時建議，應選擇靠近出口的座位。（示意圖／達志影像）

▲波音747飛機資深飛行員受訪時建議，應選擇靠近出口的座位。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

每個人搭乘飛機時都有一個心目中最理想的座位，有人喜歡可以看風景的靠窗座位、也有人偏好方便出入的靠走道座位。不過，一名資深飛行員受訪時表示，若是一名身體健全的乘客，建議在搭機時應優先選擇靠近出口的座位，「我認為這是常識！」

根據網路社交媒體《LADbible》報導，在駕駛波音747中擁有全球最豐富經驗的飛行員埃德斯（Nick Eades）受訪時透露，人們對搭乘飛機時的座位都有偏見和執念，其實沒有什麼座位能保證是「最安全的」座位，坐在飛機的前端或後端都一樣安全，不過有一項至關重要的是，一定要主動提出座在緊急出口附近。

埃德斯表示，「只要你身體健全，我認為離出口最近的座位可能是最好的座位。因為假設如果機長放棄起飛、或是發生災難性的故障，你要馬是幫助其他乘客離開飛機、要馬是自己可以當第一個逃走的人，這種條件很好。仔細想來，這根本就是常識！」

埃德斯分析，坐在靠近緊急出口的座位其實能更方便評估周遭環境，並提早一步為緊急狀況做準備，「我們在生活上經常會疏忽這一點，但這應該套用在搭機上，我們在不知不覺會這麼做。舉例來說，當你走在一條繁忙的街道上，你會先觀察事物來評估自身安全。」

埃德斯舉出所謂的「30秒法則」，「假設你坐在飛機上，會先觀察出口在哪裡，『好吧，如果我們真的發生災難性的故障，尤其在起飛或降落時，當我們必須離開，該走哪條路？』」

另外，埃德斯也在受訪時強調「防碰撞姿勢」的重要！所謂的防碰撞姿勢，是身體往前傾、雙手舉過頭頂，為突發的墜機時做準備，因為當飛機發生強烈碰撞時，頭部與頸部的突然動作會對人體造成極大的物理傷害，甚至死亡。

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