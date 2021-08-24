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研究：「心理變態者」說話時頭部晃動較少

▲▼黑影,租屋,變態,靈異,租房,影子 。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲研究發現，心理變態者在肢體語言上似乎有著某些共同點 。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

實習記者黃品臻／綜合報導

近期一份研究發現，具有精神變態（psychopathic，也稱心理變態）性格的人，肢體語言似乎也有某些共同點。了解這些肢體語言後，便能通過受測者的肢體語言，一定程度上可藉此判斷此人是否具有精神變態的性格特徵。

綜合外媒報導，這項研究於3月27日發表在《人格研究雜誌》（Journal of Research in Personality）上，該研究利用人工智能軟件分析了507位美國成年男性犯人的問訊畫面，問訊時間從1小時到4小時不等，犯人坐在問訊者和配備頭部運動跟蹤演算法的攝影機對面。

▲▼具有精神變態心理特質的犯人在被問訊時，頭部較不會晃動。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲具有精神變態心理特質的犯人在被問訊時，頭部較不會晃動。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

系統分析了至少3.6萬貞訊畫面的資訊，針對他們頭部的移動情況、臉部六個位置的肌肉活動情況進行重點追蹤，結果發現，具有精神變態特質的人在說話時頭部比較少晃動，能夠將注意力長時間放在問訊者身上，瞳孔不會擴張，且特別在進行說服或欺騙的行為時，會出現長時間凝視的狀況。

研究人員也使用「海爾精神變態特徵清單-修訂版」（Hare Psychopathy Checklist-Revised），來評估這些犯人精神變態的程度。這是在英美等國被廣泛使用的一個評估系統，從人際關係、情感、生活方式和反社會行為特徵等共20個面向對人格特徵進行綜合評估，最後會有一個落在1~40之間的分數。在英國，25分以上就代表此人有很高程度的精神變態性格特質，在美國則是30分以上，而接受研究分析的犯人分數從3.2分到37分不等，平均為20.35分。

研究結果顥示，得分高的犯人在問訊時頭部晃動的動作較少，雖然頭部保持不動的時間與精神變態性格特質之間存在明顯的關聯，但這僅在「反社會行為特徵」這個面向被觀察到，無法提供任何解釋，研究者對這背後的原因進行了一些猜測。

科學家目前已知的是，人類的情感反應與大腦杏仁核（amygdala）區域關係密切，很多精神變態者大腦這個區域的功能都有失調的現象，因此研究人員猜測，在這份研究中看到的特點，是受測者們生物神經出問題後的外在表現，不過研究者認為也有可能是精神變態者在潛意識裡想控制對話者而有的表現。

另外，研究者強調，此次研究並沒有針對女性和青少年的犯人進行測試，使用的頭部運動人工智能軟件也有其局限性，它不會監測眼球運動，研究者希望未來能將眼球活動、語言特徵、手勢等細節加入演算法中，才能更精準地識別受測者是否具有精神變態的心理特質。

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關鍵字：

精神變態犯人問訊Hare Psychopathy Checklist-Revisedpsychopathic stare肢體語言

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