僅剩8天！美軍來不及期限內撤離阿富汗　塔利班「劃紅線」拒延長

▲喀布爾機場至今仍塞滿想要逃離的人潮，因此美方認為，要如期撤離阿富汗十分困難。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

距離美國承諾從阿富汗撤軍的日子僅剩8天，喀布爾機場卻還是被龐大的逃難潮擠爆，導致美國總統拜登不得不重新思考，是否要延長8月31日的撤軍期限。然而，塔利班卻並不同意美方延長撤軍，還警告美國，若美軍未在期限內撤離，那他們將「給予回應」。

據路透社報導，拜登在22日宣稱，撤離行動「即艱辛又痛苦」，很多地方仍有可能出錯，因此美軍極有可能會在8月31日的期限到期後，繼續留在阿富汗進行監督。一名政府官員透露，拜登將在24小時內決定是否要延遲撤離，以便五角大廈有充分的時間做準備。

美國國防部表示，美軍除了要撤離上千名美國人、盟國公民與曾為美國工作的阿富汗人外，單只撤離6000名被部署在阿富汗的軍隊就需要幾天的時間。持相同觀點的還有眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff），他在聽取阿富汗情報後表示，美軍很難在8天內完成撤離，因為「還有大量美國人還沒離開」。

據悉，拜登可能會在24日的七大工業國集團（G7）視訊會議中公佈他的決定，不過據《商業內幕》報導，塔利班並不同意美方延長撤軍期限。

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）表示，8月31日完成撤軍「是一條紅線」，他希望美國不要抱持延長期限、持續撤離的想法，因為這形同於美軍將打算延長佔領阿富汗的時間，「如果他們這麼做，我們絕對會給予回應」。對此，華盛頓指出，他們將持續與塔利班談判，以達成對撤離期限的共識。

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