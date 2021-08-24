喀布爾機場爆槍戰7死！塔利班、外籍軍隊互開火　4難民喪命

▲阿富汗人擠向喀布爾機場尋求撤離。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗喀布爾國際機場周邊23日爆發槍戰，依據俄羅斯衛星通訊社中文版24日消息，死亡人數升至7人，包括1名安全部隊工作人員、2名塔利班份子、4名試圖離開阿富汗的人。

報導引述消息人士的說法指出，起初因為喀布爾機場大門口旁被人潮塞爆，現場相當擁擠，「人群開始擠到外國軍人，引發各方反應，首先是塔利班，接著是外國軍隊。」另據目擊者說法，塔利班份子與外國軍人當時相互射擊。

此前，依據德國聯邦國防軍23日聲明，這場衝突發生於清晨4時左右，地點位在喀布爾機場北門，阿富汗、美國、德軍開火交戰，過程中1名阿富汗部隊隊員身亡。

Heute Morgen um 04.13Uhr MESZ kam es am North Gate des Flughafens #Kabul zu einem Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verwundet. pic.twitter.com/4FLILE1NVA — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23, 2021

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