塔利班展開報復！　阿富汗籍美軍翻譯「親人遭判死刑」文件曝光

▲ 塔利班戰士身穿白袍、防彈背心，持槍走在南部扎布爾省首府卡拉特街道。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班接掌阿富汗逾一周，據傳已經開始清算曾幫助美國、北約軍隊的阿富汗人。《美國有線電視新聞網》（CNN）23日披露，塔利班指控一名阿富汗籍美軍翻譯的兄弟幫助美國，並為兄弟提供安全保障，宣判死刑。

CNN取得塔利班寄給該名男子的3封信件，第一封信寫道，「你被控幫助美國人，也被控向擔任翻譯的兄弟提供安全保障」，並命令他出席聽證會；第二封信是有關他未出席聽證會的通知；第三封則指出，由於他拒絕停止為入侵者工作，更忽略要求他出席聽證會的傳票，因「缺席有罪」，將被判處死刑。

上述信件皆以普什圖語寫成，蓋有的印章也與塔利班過去曝光的信件中一致，經CNN翻譯成英文，可見塔利班在第三封信中嚴厲表示，「這是法庭最終判決，你們無權反對。你自己選擇了這條路，你的死是必然的，這是天意。」

I obtained letters from the Taliban to the brother of a US translator sentencing him to death for helping America and providing safety to his brother. https://t.co/l9Ver3puIa — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) August 23, 2021

一名曾與男子兄弟共事的人員證實，他的兄弟確實是美軍翻譯。基於他們面臨的威脅與人身安全考量，CNN並未公開這對兄弟及其家屬具體身分。

CNN指出，塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）上周才在記者會上承諾，「阿富汗沒有人會受到傷害，我們現在已經和20年前有很大的不同」，試圖展現有別於過往的溫和形象。但上述信件顯然與此矛盾，且這不過是該組織直接威脅曾與美國合作之阿富汗人及其家屬的其中一個例子，也正是阿富汗人擔心塔利班會重拾殘暴統治，倉皇逃離家鄉的原因。

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