女員工「1天上6次廁所」慘被開除！　怒告亞馬遜求償210萬元

▲亞馬遜盛行高壓管理員工。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國亞馬遜（Amazon）一名女性員工因為患有腸躁症，必須一天跑6次廁所，但因為和醫生預約開立證明的時間超過主管給的「5天期限」，便直接被解雇。員工控告亞馬遜企業是基於歧視員工的生理問題才開除她，因此索賠7萬5000美元（約新台幣210萬元），此前已因多例類似案件而爭議纏身的亞馬遜表示，他們要把案件上升到聯邦法院的層級。

美媒《商業內幕》率先披露這樁訴訟案件，2020年7月加入亞馬遜的前員工奧利維蘿（Maria Iris Jennitte Olivero），在今年6月向紐澤西高等法院提出告訴，她聲稱本人因患有腸躁症，所以不論何時何地都比別人更常需要上廁所，當她在2020年11月向上級報告，請求把上廁所的准許次數調高到一天最多6次後，對方要她限期在5天內拿出書面醫生證明。

奧利維蘿當即就告訴主管和醫師預約的時間是在6天之後，沒辦法在5天期限內提出醫生證明，但主管仍堅持必須在期限內交出，於是第5天她拿不出證明就被開除了。在美國要和醫生預約，通常需要等待多天的時間，有些甚至要以月計算。

被告方表示奧利維蘿的主管清楚告訴她開除的原因，就是因為她遲遲無法拿出醫生證明；奧利維蘿則控告亞馬遜在紐澤西州《反歧視法》的規定下，仍然因為員工的個人生理因素做出歧視性的開除決定。亞馬遜指出奧利維蘿控告賠償的金額高達7萬5000美元，他們決定將案件層級上升至聯邦法院。