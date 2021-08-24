印度神父挑戰走下峭壁！　影片曝下秒「慘墜12公尺」爆頭亡

Singanamala Gampa Mallayya Swamy temple priest pic.twitter.com/B8ibicKJU4 — AR (@AshokReddyNLG) August 21, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

印度阿南塔普爾（Anantapur）一名49歲的寺廟神父，日前在懸崖邊進行一項特殊的祭神儀式，結果移動時重心不穩，在眾多信眾面前失足墜落40英尺（約12公尺）高的懸崖，當場死亡。

▲帕帕亞在信眾面前墜崖死亡。（圖／翻攝自推特）

寺廟名為甘帕馬拉亞斯瓦米（GampaMallayya Swamy），神父名叫帕帕亞（Appa Pappayya），事發當天帕帕亞站上懸崖邊緣進行年度的特殊祭神儀式，手持祭神器具的他從一處石頭上想要往下踩到更貼近邊緣的地方時，因重心不穩不慎摔下懸崖。

發生過程被一旁的信眾全程錄下，可以看見他試圖伸出雙手阻擋自己落下，但事發太快根本來不及丟掉還在手上的祭神器具，甚至多次撞擊到頭部，落下超過12公尺深的懸崖後，被發現時已經斃命。

據了解，帕帕亞進行的特殊儀式已經超過10年，儀式過程是要一手拿鈴鐺，另一手拿祭神器具，在無人幫忙的情況下獨自徒步走下峭壁。許多信眾看到帕帕亞墜崖後遭到重創的頭部，都感到非常難過；警方表示，帕帕亞的祖父也是在類似的情況下意外身亡。