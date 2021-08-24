南韓莫德納估2周到貨701萬劑　「長期抗戰」明年增購至9000萬劑

▲南韓成年人超過5成以上接種第一劑疫苗。（圖／達志影像／newscom）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓直購莫德納疫苗原先因生產問題導致交付時程延後，不過101萬7000劑疫苗在23日下午已到貨，未來2周到貨總和為701萬劑。此外，南韓政府決定2021年疫苗採購量從5000萬劑提升至9000萬劑，已做好長期應對COVID-19疫情的準備。

《韓聯社》報導，南韓本批到貨的101萬7000劑疫苗，是先前莫德納全球疫苗生產問題延期的其中一批，此次到貨比先前官方公布的多出7000劑，下周還會有600萬劑疫苗到貨。南韓政府表示，未來2周內還會一次到貨701萬劑，加上本月7日送抵的130萬劑疫苗，9月初到貨疫苗總數為831萬劑。

報導指出9月初以後至年底的交付數量，南韓政府將和藥廠莫德納繼續協商，先前簽署的合約內容是此期間內交付共4000萬劑疫苗。至於明年採購規劃，南韓中央應急處置本部疫苗引進事務局表示，會從原先的5000萬劑大幅增購至9000萬劑，以長期應對疫情。

本部指出政府今年已確保1億9340萬劑疫苗的供貨量，重點先穩定國內疫苗供應，在年底前完成18歲以上群體的第二劑疫苗施打後，接著開始青少年及兒童的疫苗接種作業，並替高風險族群追加施打第三劑，剩餘的8000萬劑疫苗會併入明年追加施打的作業安排，因此按規劃明年南韓可施打疫苗將達到1億7000萬劑。