美國防部：過去24小時從阿富汗撤離1萬6000人

▲美軍C-17運輸機準備載運撤離的美國公民及阿富汗人。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

美國國防部今天表示，過去24小時約有1萬6000人經由喀布爾機場撤離阿富汗。此時美國正加速行動，希望在本月31日期限前完成空運撤離作業。

國防部將領泰勒（Hank Taylor）告訴記者，由若干國家出動的61架軍機、商用航機和包機在截至今天凌晨3時（台灣下午3時）的24小時內，載運逃離阿富汗的人員自喀布爾機場起飛。

泰勒說，在這24小時撤離的人員中，有1萬1000人是搭乘美國軍機離開阿富汗。

他說，7月以來美方載運離境的總人數達到4萬2000 名，其中3萬7000人是本月14日至今所撤離。14日當天塔利班即將攻下喀布爾。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）指出，已撤離人員包括「數千名」美國公民、數千名為美軍工作而已申請或獲得美國特殊移民簽證的阿富汗人、以及因在非政府組織和媒體等處工作而被視為有遭塔利班攻擊之虞的阿富汗人。

柯比表示，目前重點仍是遵守拜登總統訂定的期限，在本月31日前完成撤離阿國的作業，包括將14日以來負責維護喀布爾機場作業和安全的5800名美軍及其大量任務支援裝備撤出。

至於德、英、法3國官員則表示，他們的撤離作業將持續到31日之後，因此希望美軍留在原地，為國際空運作業提供協助。

為此，7大工業國集團（G7）明天將召開視訊峰會，商討阿富汗問題。