塔利班反對延後撤軍期限　24日G7會商添變數

▲美軍在阿富汗喀布爾機場協助撤離。（圖／路透，下同）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾23日專電

七大工業國集團24日將召開視訊領袖會議討論阿富汗議題，因當前仍有數萬人待撤離，歐洲盼美國延後8月底撤軍期限。但塔利班23日表示不同意，撤軍大限能否延後增添變數。

七大工業國集團（G7）領袖視訊會議討論阿富汗危機，將專注撤離行動以及是否考慮對阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）實施制裁。

自塔利班15日控制阿富汗首都喀布爾迄今，美方已撤離約2萬8000人。但當前仍有大量的美國、歐洲公民以及數萬名為西方工作的阿富汗人及其家屬欲離開，需要美軍持續駐守機場才有可能完成。

先前美國將撤軍期限訂在8月31日，但因喀布爾機場情勢混亂，歐洲認為在期限內完成數萬人撤離是不可能任務。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）近日表示，到月底之前要撤離數萬人，想就知道不可能。

對於是否延長8月31日的撤軍期限，美國總統拜登近日回答：「我們希望不必延長期限，但會有針對進展的相關討論。」

英國媒體23日報導，英國首相強生（Boris Johnson）將在24日的G7會議上，要求拜登延後撤離美軍，讓撤出喀布爾機場的行動有更充裕的時間，但「能不能說服美國，必須看強生24日的表現」。

然而塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）23日表示，8月31日是撤軍「紅線」，延長期限即代表延長占領阿富汗。夏亨警告，更改期限就得承擔後果。

歐洲盼延後8月底撤離期限，除了要說服美國外，塔利班表示不同意，為撤軍大限能否延後增添變數。