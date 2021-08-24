　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔利班反對延後撤軍期限　24日G7會商添變數

▲▼美軍在阿富汗喀布爾機場協助撤離。（圖／路透）

▲美軍在阿富汗喀布爾機場協助撤離。（圖／路透，下同）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾23日專電

七大工業國集團24日將召開視訊領袖會議討論阿富汗議題，因當前仍有數萬人待撤離，歐洲盼美國延後8月底撤軍期限。但塔利班23日表示不同意，撤軍大限能否延後增添變數。

七大工業國集團（G7）領袖視訊會議討論阿富汗危機，將專注撤離行動以及是否考慮對阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）實施制裁。

自塔利班15日控制阿富汗首都喀布爾迄今，美方已撤離約2萬8000人。但當前仍有大量的美國、歐洲公民以及數萬名為西方工作的阿富汗人及其家屬欲離開，需要美軍持續駐守機場才有可能完成。

▲▼美軍在阿富汗喀布爾機場協助撤離。（圖／路透）

先前美國將撤軍期限訂在8月31日，但因喀布爾機場情勢混亂，歐洲認為在期限內完成數萬人撤離是不可能任務。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）近日表示，到月底之前要撤離數萬人，想就知道不可能。

對於是否延長8月31日的撤軍期限，美國總統拜登近日回答：「我們希望不必延長期限，但會有針對進展的相關討論。」

英國媒體23日報導，英國首相強生（Boris Johnson）將在24日的G7會議上，要求拜登延後撤離美軍，讓撤出喀布爾機場的行動有更充裕的時間，但「能不能說服美國，必須看強生24日的表現」。

▲▼阿富汗人擠向喀布爾機場尋求撤離。（圖／路透）

然而塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）23日表示，8月31日是撤軍「紅線」，延長期限即代表延長占領阿富汗。夏亨警告，更改期限就得承擔後果。

歐洲盼延後8月底撤離期限，除了要說服美國外，塔利班表示不同意，為撤軍大限能否延後增添變數。

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
22歲正妹網紅遊西藏「意外死亡」　警方調查出爐
4種「不發胖宵夜」超商都買得到　輕鬆吃還能助眠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑　抗體增至9倍

抓到5公斤大石斑！漁夫反被拖入湖中溺死　居民恐懼：邪惡的魚

OnlyFans回來了！宣布逆轉「禁止色情內容」決策　給老司機一個家

越南連7天「單日確診破萬」　4個月37萬人染疫

伊朗「死海」快死了！　中亞最大鹹水湖30年縮水一半變沙漠

加拿大軍隊可能「續留阿富汗」 　總理杜魯道：盡可能救更多人

神秘怪病「哈瓦那症候群」頻傳…頭痛暈眩記憶受損　美展開調查

川普呼籲支持者「去打疫苗」　鋼鐵川粉當場噓爆

台灣花108天「本土+0」　路透：與鄰國形成鮮明對比

賀錦麗出訪越南硬起來：有必要施壓北京　迫使遵守《海洋法公約》

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

人比鬼恐怖！黑影突從路旁竄出 男貪快闖馬路...駕駛急煞險撞上

KTV恐關到年底！業者「月燒1500萬」　舉布條抗議哀號：賣房發薪也撐不住

基隆女打完高端倒地「診間猝死」 查出主動脈剝離！妹：平常很健康

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑　抗體增至9倍

抓到5公斤大石斑！漁夫反被拖入湖中溺死　居民恐懼：邪惡的魚

OnlyFans回來了！宣布逆轉「禁止色情內容」決策　給老司機一個家

越南連7天「單日確診破萬」　4個月37萬人染疫

伊朗「死海」快死了！　中亞最大鹹水湖30年縮水一半變沙漠

加拿大軍隊可能「續留阿富汗」 　總理杜魯道：盡可能救更多人

神秘怪病「哈瓦那症候群」頻傳…頭痛暈眩記憶受損　美展開調查

川普呼籲支持者「去打疫苗」　鋼鐵川粉當場噓爆

台灣花108天「本土+0」　路透：與鄰國形成鮮明對比

賀錦麗出訪越南硬起來：有必要施壓北京　迫使遵守《海洋法公約》

陳冠宇下一次先發？　曾豪駒規劃固定周五到周日出賽

媽媽去世留20萬養老金！女子整理房間找到　下秒崩潰

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑　抗體增至9倍

跆拳道甜心羅嘉翎開球　陳鴻文先發戰猛威爾拚止2連敗

阿富汗「英雄之子」誓言不投降　但可與塔利班政權和談

公務員3大黃金職缺！神人解析「CP值」選它：有機會待到退休

抓到5公斤大石斑！漁夫反被拖入湖中溺死　居民恐懼：邪惡的魚

挑戰鬼月刺激底線！Twitch最強鬼王爭奪賽　前冠軍嬌兔再次參戰

高端開打3天4死！疫苗「爽約率」微升　醫籲政府組專家小組速查

OnlyFans回來了！宣布逆轉「禁止色情內容」決策　給老司機一個家

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

國際熱門新聞

67年沒洗澡！他全身污垢如「鎧甲」原因逼哭網

哈瓦那症候群頻傳　美展開調查

發現超級抗體！對抗所有已知變種病毒

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

台灣本土+0　路透：與鄰國鮮明對比

「極省女會計師」20年沒買過衣　背後原因超心酸

杜魯道：加拿大軍隊可能續留阿富汗

眼尖粉絲發現異狀　意外救網紅一命

越南連7天單日確診破萬　4個月37萬人染疫

伊朗「死海」將死　湖小一半變沙漠

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

OnlyFans逆轉決策　內容不禁色情

抓到5公斤大石斑　漁夫反被拖入水中溺死

1天上6次廁所慘被開除！　她怒告亞馬遜

更多熱門

相關新聞

2028年大陸經濟將擊敗美國？

2028年大陸經濟將擊敗美國？

有華爾街「新債王」之稱的知名債券經理人、雙線資本（Doubleline Capital）執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）週一（23日）針對目前的經濟現況發表看法，他認為依照美國現正運行經濟的模式，將導致美元失去全球儲備貨幣的地位，美國恐被大陸超越。

對台灣有信心！外國學者秀小黃卡：打到高端了

對台灣有信心！外國學者秀小黃卡：打到高端了

研究：疫苗受試者有望減少「萬人→百人」

研究：疫苗受試者有望減少「萬人→百人」

塔利班「12人委員會」名單曝　甘尼確認出局

塔利班「12人委員會」名單曝　甘尼確認出局

賀錦麗：不會要各國在美中之間選邊站

賀錦麗：不會要各國在美中之間選邊站

關鍵字：

塔利班撤軍美國拜登強生英國

讀者迴響

熱門新聞

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

館長打高端過一天　曝身體狀況

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

正妹主播獨遊西藏尖叫遇難！警調查出爐

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

快訊／「FBI帥哥」鄧佳華做一週離職了　日月光證實：培訓考核沒過

19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮

Lucas陸站姐「集體離職」心死：及時止損

錢楓遭控性侵　曲家瑞9年前靠「一張圖」神預言

即／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸不治

67年沒洗澡！他全身污垢如「鎧甲」原因逼哭網

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面