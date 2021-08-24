家中驚見「神秘紅插座」！網一插瞬間困惑…台電出面揭密了

▲一般人家中見到的都是白色插座。（示意圖／視覺中國）

網搜小組／閔文昱報導

一般人家裡所見到的插座大多都是白色的，不過有網友卻發現，家中白色的插座旁，還有一個「紅色插座」，但插上插頭後卻完全不會過電，讓他相當好奇這個插座的功能，引發熱議。對此，有內行人出面解釋了紅插座的「真正功能」。

一名網友在臉書社團「裝潢DIY研究室」分享照片表示，他在家裡發現了一個有別於一般插座的紅色插座，令他相當好奇，求問「請問一下，家裡有一個左邊這種的紅色插座，插一般電器完全不會過電，請問這插座的用途是什麼？還是它是220V的？」

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▲有網友發現家中出現紅色插座，插了也不通電，讓他相當困惑。（圖／翻攝自Facebook／裝潢DIY研究室）

文章一出，馬上吸引不少網友討論，有內行就留言揭密，「這是緊急電源，平常會有電，給你插冰箱或家裡不能斷電的家電，停電時會切換到大樓的緊急發電機，繼續供應電源，通常在廚房或客廳都會有一組」、「大樓緊急用電插座，總開關沒有切換器的話要停電時才有電」。對於網友的回答，原PO也直呼，「長知識了，下次停電時來試試，謝謝大家！」

另外，針對網友的熱烈討論，台電也在臉書「電力粉絲團」詳細解釋，「其實插座的顏色是依電源來分類，白色插座是接電力公司提供的電力，紅色插座是緊急電源。現在有些大樓住戶會有紅色的插座是因為大樓備有緊急發電機，停電時提供電梯及緊急照明使用。」

▲台電揭密了紅色插座的真正用途。（圖／翻攝自Facebook／電力粉絲團）

台電也透露，住家的紅色插座大多設置在廚房內，但依建商不同，紅色插座機制可能不一樣，「有的大樓紅色插座平常是沒電狀態，有的大樓紅色插座則平時有電，但在停電時都是由緊急發電機來供電。」台電也提醒，醫院的紅色插座不可以隨意使用，因為那是給不可斷電的醫療設備用的。

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