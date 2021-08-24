開出威力彩27億　彩券行爽曝「招財寵物」：好運氣來了

▲威力彩頭獎一注獨得，開在新北市三峽。（圖／記者陳依旻攝）



記者曾羿翔／綜合報導



威力彩27億頭獎23日晚間一注獨得，獎落新北市三峽區愛國路2號的「義忠興業社」投注站。對於店裡開出大獎，員工興奮表示，可能是年初開始養的「黃金角蛙」帶來了好運氣。據了解，頭獎得主是上班族，看起來約30多歲，買了4組800元包牌共花費3200元，幸運中大獎。

得知店裡開出大獎，義忠興業社店員開心表示，「心情超High的」。他還說，店裡位置並不是在明顯熱門地段，過去最多也只開出過刮刮樂10萬元獎項，前陣子因為遇到疫情衝擊，導致壓力一度很大，今天開出27億頭獎相當興奮，認為可能是年初開始養的黃金角蛙帶來了好運氣。

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▲黃金角蛙。（示意圖／翻攝自每日頭條）



黃金角蛙在寵物蛙中可說是相當常見的種類，是角蛙的一種，因為全身是金黃色的且有胖胖可愛的外觀，和招財貓有相似之處，所以也有業者稱牠為「招財蛙」。黃金角蛙的嘴巴頗大，幾乎佔據了身體的一半，這樣的構造是為了讓牠們能夠大量進食而演化的結果。

▲開出頭獎27億，店家放鞭炮慶祝。（示意圖／翻攝自每日頭條）



台彩23日晚間開出110000067期威力彩，第一區獎號分別為08、09、19、23、24、35，第二區01。由於中獎人必須被扣除20%的稅，換算下來本次的頭獎得主可實際領到實領約21.6億元。

▼老闆娘從沒想過頭獎會開在自己店裡，當下喜極而泣。（圖／記者陳依旻攝）



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