懷胎九月不知情！她凌晨躺床「感覺來了」　在家趴地用力5hrs順產

▲美國20歲年輕媽媽懷孕卻不自知，最後在家中痛到自行分娩。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

美國喬治亞州一名20歲女子不知道自己懷胎9個月，日前她外出直到深夜才回家，剛躺上床不久，就在凌晨3時被劇痛驚醒，還被告知救護車需要6小時才能到，女子索性在家中自行分娩，嘴咬著棉被用力5小時之後，最終肚子裡的男寶寶順利在上午8時5分出生。

根據《每日星報》報導，20歲的克勞瑟（Georgia Crowther）與丈夫荷姆（Calvin Home）結婚4年，育有一名2歲的女兒，自從女兒出生後，克勞瑟一直在戰勝體重，因為注射避孕藥物，她也不曾來過月經，「我出門時都覺得自己很臃腫，人們之前也常說我看起來像懷孕了，我非常沮喪。」除此之外，克勞瑟身體狀況毫無異樣。

克勞瑟13日晚間和荷姆外出吃晚餐，直到深夜才回家，殊不知，才剛上床睡覺即在14日凌晨3時因劇烈腹痛醒來，她打電話叫救護車卻被告知需要等6小時，人在樓下陪女兒睡覺的荷姆毫不知情。克勞瑟表示，她躺在床上，感覺自己「需要用力推」，於是她趴在地上、嘴咬著被子，就開始用力了，經過大約5小時的奮戰，小兒子文森（Vincent）於上午8時5分順利出生。

報導稱，荷姆上樓時發現老婆躺在地上，剛生完孩子的她，手中抱著一名男嬰，趕緊打電話叫救護車說，「喔天啊！這竟然是個寶寶！」母子迅速被轉移到當地醫院，小文森起初還因為感染而住進加護病房，幸運的是，這家人最終在21日出院回到家中。克勞瑟表示，當孩子出生的時候，她心想，「哇！這也許就是他肥胖的原因。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast