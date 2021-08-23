他遭塔利班「槍抵胸口」威脅：別再逃往機場！　下秒被強拍通緝照

▲取得英國簽證的前軍事翻譯人員控訴，塔利班分子持槍威脅他不准再靠近喀布爾機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

「如果你再試圖撤離，我會讓你和家人分離！」這是阿富汗塔利班拿槍抵在48歲前軍事翻譯人員的胸口後，開口放話的威脅內容。外媒報導指出，大批擁有外國簽證的民眾想前往喀布爾機場，卻有人未能通過塔利班的檢查哨站，甚至被拍下長相並警告不要再試圖離開阿富汗，否則將會為此付出代價。

根據《每日郵報》報導，來自赫爾曼德省的48歲軍人MS（化名）表示，自己先前擔任英軍翻譯，周末接到撤離航班通知後，與家人在喀布爾機場等了幾個小時，卻不小心在計程車上睡著了，醒來時發現一名塔利班武裝分子要求看他的證件，當他們看到護照上有英國簽證時憤怒飆罵，「該死的翻譯，異教徒的間諜。」

▲幾名塔利班戰士站在檢查哨站。（圖／達志影像／美聯社）

MS說，幾名塔利班拿槍抵著他的胸口，並從正面與兩側拍攝他的臉部長相，警告他說照片將會被發到所有通往機場的塔利班哨站，如果MS試圖再次前往機場，就會被帶走且與家人分離，「我當時坐在副駕，我7歲的女兒哭著懇求拿槍的人說『請不要對我爸爸開槍』，妻子也在哭，我們都嚇壞了，人們無故被殺害，他們將我護照中的照片取出，妻子請求把照片還來，他們才照做了，並警告我再也不要靠近機場。」

MS向英國官員報告此事，儘管昨天再度被通知可以撤離，但他也不敢冒險闖過塔利班檢查站，「我們很害怕，每次有人敲門都在懷疑是不是塔利班，女兒抱著我叫我不要開門，去機場風險太大了。」另一名5歲孩子的父親瓦齊爾（Wazir）在軍事前線擔任4年的翻譯人員，他在機場附近等著被傳召批准撤離，卻遭到塔利班分子持棍圍毆，試圖解釋自己沒有地方可去、很快就可以搭機離開也沒用，連其他人也被毆打了。

▲塔利班武裝分子進駐喀布爾各地。（圖／路透）

30歲的瓦齊爾說，儘管遭到塔利班毆打，他仍決心再試一次前往集合點，「我們必須逃走，開始新的生活。」31歲的艾哈麥德（Ahmad）也曾是一名翻譯，迄今已兩度在機場被遣返，艾哈麥德呼籲英國在喀布爾進行「快閃式」（pop-up）的集合點，並且只需通知搭乘該航班的特定名單。

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