美國大兵「蹲地倒水」餵阿富汗兒童！烈日下逗笑孩子　超暖片曝光

American service member gives water to #Afghan children while they wait to be allowed to enter the base. It’s baking hot and many people have been outside for a day or two. No bathrooms, and the entire area reeks of urine and rotting garbage. #afghanistan #AfghanistanCrisis pic.twitter.com/sOeEhKgH4f — Jane Ferguson (@JaneFerguson5) August 22, 2021

記者吳美依／綜合報導

塔利班（Taliban）重奪阿富汗政權後，民眾紛紛湧入首都喀布爾（Kabul）的機場，試圖逃離家鄉。美國海軍陸戰隊第24海軍陸戰遠征隊、空地特遣部隊士兵也在機場外檢查哨站駐守，替阿富汗孩童倒水解渴，其中一名士兵蹲在地上餵水給小朋友喝，還不忘逗孩子笑，暖心影片曝光後，引發熱烈討論。

▲美國大兵在機場外替阿富汗兒童倒水解渴 。（圖／翻攝Twitter@JaneFerguson5）

影片中，阿富汗民眾在機場外，頂著豔陽排隊等候，而一名美國大兵拿著大容量礦泉水，一一詢問孩子們是否口渴，接著就把飲水遞過去，張大嘴巴示意，親自餵水給小朋友喝，臉上露出燦爛微笑，身旁孩子們也露出笑靨。

英國記者弗格森（Jane Ferguson）在推特上分享這段影片表示，阿富汗的「天氣熱得像烤爐，附近沒有廁所或任何盥洗設備，很多人已經在這裡等待1、2天了，整片地區都是尿液及腐爛垃圾的臭味」。

美國國防部也在推特上貼出其他士兵分送飲水、疏散平民的暖心畫面，並稱該機構「正在與國務院、盟友及夥伴密切合作，處理符合（疏散）資格的平民」。

▲美國大兵在喀布爾機場外分送飲水。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Marine Corps）

許多網友們看了都非常感動，紛紛留言，「最美好的人性」、「做得好！」、「驕傲吧美國，這就是我們。我們的軍隊是我們同情與關心阿富汗人民的絕佳例證」、「我們的軍隊是世上最棒的，堅強且有決心，但也同時富有同理心」。

儘管如此，也有不少人認為，這只是美軍的「包裝」，「這只是宣傳罷了，美軍在搞砸一場20年的戰爭後，絕望地想要挽回一點尊嚴」，甚至有人嘲諷地說，「對呀，輸掉戰爭和這一切折磨真是最棒的」。



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