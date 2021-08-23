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塔利班放狠話：美英延後撤軍「沒必要」！　否則後果自負

▲▼塔利班戰士身著制服、持槍，在阿富汗卡拉特遊行。（圖／路透社）

▲ 塔利班戰士身著制服，持槍在阿富汗卡拉特遊行。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）22日針對阿富汗情勢表示，軍方高層已經開始討論推遲8月31日的最終撤軍期限，英國首相強生（Boris Johnson）也傳出有意說服拜登延後。但武裝組織塔利班嚴厲警告，若美國或英國尋求延後撤離，必將招來後果。

塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）於卡達首都多哈向《天空新聞》表示，「這是一條紅線。拜登總統宣布，他們會在8月31日撤出所有軍隊，所以如果他們延後，代表他們延長佔領（阿富汗）的時間，而這是沒有必要的。」

夏亨進一步指出，若美國或英國想尋求額外的時間進行撤離，塔利班的回答是否定的，「否則後果自負。這會造成彼此的不信，如果他們打算繼續佔領，就會招來後果。」

針對喀布爾國際機場成千上萬不惜性命想搭機出國的阿富汗人，夏亨則表示，他們都是因經濟問題出逃，並非出於擔心或恐懼，「他們希望居住在西方國家，是一種經濟移民（economic migration）。因為阿富汗是個窮國，70%人口在貧窮線以下，所以每個人都想在西方國家定居，過富裕的生活，這跟害怕沒有關係。」

至於塔利班挨家挨戶威脅人民、清算前朝官員、關閉女校等報導，夏亨則駁斥，「都是假新聞。我可以向你保證，我們的反對者刊登的許多報導都沒有事實根據。」他強調，女性在塔利班統治下「不會失去任何東西」，女性教師、記者也都返回工作崗位。

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