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號召100多輛吉普車送行　陌生人暖心實現9歲女孩願望

▲▼奧克拉荷馬州一名9歲女孩許願「100萬輛吉普車送爸爸最後一程」。（圖／翻攝自Facebook／Shane Griffin）

▲奧克拉荷馬州一名9歲女孩許願「100萬輛吉普車送爸爸最後一程」。（圖／翻攝自Facebook／Shane Griffin）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）有一位父親查德·迪斯勒（Chad Disler），他在8月11日死於新冠肺炎（COVID-19），留下妻子和5名女兒。其中9歲的女兒海莉·迪斯勒（Hailee Disler）和父親都很喜歡吉普車，所以海莉希望在爸爸出殯這天，能有100萬輛吉普車一起來送別爸爸，沒想到最後真的成功動員了當地幾百輛吉普車，儘管不到100萬台，但是也讓海莉一家感受到大家的溫暖。

據外媒報導，家住奧克拉荷馬州赫爾伯特（Herbert）的查德，日前染疫死亡，他和9歲的女兒海莉都熱愛吉普車，於是海莉許願「希望出殯日當天能有100萬台吉普車為爸爸送行」。

查德生前，為吉普車俱樂部（Rejected Jeepers）的一員，進而認識好友威廉·奧森博（William Osenbaugh）。威廉表示，查德是個熱心善良的人，「他走了我很難過。」

威廉坦言，新冠疫情已經帶走了許多人，現在甚至破壞了查德一家，自己能做的就是盡力完成海莉的心願。最後總共出動了超過百輛的吉普車，送查德最後一程，儘管當天沒有到100萬輛，但是超過百輛的吉普車，一台接一台行駛，場面仍然十分壯觀。每輛車上都有一面旗子，寫著「Insidious」，那是查德為吉普車取的名字。

事件曝光後，許多網友留言深受感動，大家用自己的力量，幫助海莉一家人，出席葬禮的車主大多互不認識，但是仍表示「非常感謝參加的每個人」。

►油頭、稀疏有救了！

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