4天課收5萬3被爆用淘寶貨　台中美甲名師神隱一天回應了

▲4天課程收5.3萬！台中美甲師遭踢爆「淘寶貨教材」坑殺200人。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

以精緻豪華美甲的作品創業出名的台中26歲美甲界名師王敏驊（敏花老師），今年4月成立美甲補習班，收費高昂，四天要價5萬3000元，但卻被指控找人代課、教學態度不佳且使用淘寶便宜貨當教材，讓200多名學生組成自助會求公道。王敏驊在神隱一天後也透過親友轉達，「已經積極處理中，將請律師發聲明！」

記者去電詢問美甲工作室，工作室人員語氣無奈，強調補習班跟工作室是同一老闆，但工作室對課程內容完全不清楚，隨即以忙碌為由掛電話。但王女隨後透過親友轉達「已經積極處理中，將請律師發聲明！」但對於被爆使用淘寶貨、上課內容不確實等問題不願多說。

王敏驊是台中市小有名氣的美甲師，與先生合資共同開設美甲工作室「Flower Nails 美甲時尚」，臉書粉專有4000多人追蹤、IG則有10.7萬人，同時還有與親人經營網拍工作，今年4月開設美甲補習班，當時還曾自豪地說「整條文心南路為我而塞車。」

但4個月過去，王女卻被爆出糾紛，先是疑似疫情期間排課，第一堂課就先跟學生收費3萬8000元的尾款，第二堂課直接以疫情為由取消，且未告知學生何時再開課，又傳學生砸近6萬元一對一上課，到場後才發現是1對12人上課，一連串行為讓不少人認為被詐騙，氣得組200多人的自救會討公道。

對此台中市法制局主任消保官康馨壬表示，至今總共接獲該補習班27件申訴案件，市府已經連絡上王敏驊，近日將前往補習班一件一件釐清每位學員的收費、上課狀況。康馨壬也提到王女透露「願意退費」，但有關停課原因、上課方式是按堂數計算，或是時數計算等，都還要問清楚。