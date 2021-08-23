以色列「追加第3劑」成果出爐！　預防感染、重症功效顯著提升

▲以色列60歲以上長者追加接種第3劑疫苗，以抵禦具高傳染性的Delta變種病毒。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

以色列7月底開始推行追加注射疫苗的政策，衛生部22日發表最新數據指出，與施打2劑疫苗者相比，60歲以上民眾施打第3劑輝瑞疫苗後，感染、重症及住院風險皆顯著降低。

以色列衛生部分析格特納研究所（Gertner Institute）及KI研究所（KI Institute）數據後指出，60歲以上民眾打完第3劑疫苗的10天內，預防感染功效為注射2劑後的4倍，預防重症及住院功效則是5到6倍。此數據19日在衛生部疫苗專家小組會議上首次披露，並於22日更新至網站上，但是沒有公布完整數據細節。

《路透社》報導，以色列6月起對抗Delta病毒疫情，目前是全球人均感染率最高的國家之一，大多數已接種的重症患者超過60歲，並且擁有潛在健康問題。

衛生部近幾周指出，不論年輕人或老年人，接種疫苗後的抵抗力仍會隨時間下降，7月30日起針對60歲以上民眾追加注射，19日起擴展到40歲以上民眾，已及40歲以下孕婦、教師和醫護，而且必須在至少5個月前注射第2劑。

以色列930萬人口中，已有將近150萬人施打第3劑。美國也引述數據指出，疫苗防護力正在持續減弱，將讓所有國民追加注射疫苗，而加拿大、法國及德國也宣布將會推出類似政策。

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