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熱帶風暴亨利登陸羅德島　美東地區超過12萬戶停電

▲▼美國東北部受熱帶風暴亨利影響，造成超過12萬戶停電。（圖／路透）

▲美國東北部受熱帶風暴亨利影響，造成超過12萬戶停電。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

熱帶風暴亨利（Henri）在美國當地時間22日中午12時15分（台灣時間是23日凌晨0時15分）登陸東部羅德島州，雖然已經從一級颶風降為熱帶風暴，但是當地氣象局仍表示，羅德島出現時速60英里（約95公里／小時）的強風，造成東北部地區超過12萬戶停電。

BBC報導，氣象局已經通知，附近的紐約長島和新英格蘭南部地區需注意沿海的洪水海浪，倒塌的電線桿和散落的樹枝也要多加小心，同時也公布，發生在田納西州南部的山洪，已經造成至少21人死亡、數十人下落不明，強大的雨勢摧毀樹木和房屋，也破壞當地道路和橋梁，共有數千人流離失所。

美國總統拜登（Joe Biden）出面，對田納西州的災難表示「最深的哀悼」，也承諾會隨時提供援助，並提前批准羅德島州、康乃狄格州以及紐約的救災計劃，因為氣象局預估，這三個地區將會受此次熱帶風暴影響最多。

紐約機場已經有數百個航班取消，本來預計在中央公園舉辦的大型音樂會也暫停了。

早在颶風降級之前，包括長島、康乃狄格州和馬薩諸塞州的沿海地區就有大約600萬人收到颶風警告，而新格蘭南部以及新澤西有超過3600萬人收到熱帶風暴警告，馬薩諸塞州長（Charlie Baker）辦公室表示，當地海灘已經關閉到下周一。

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