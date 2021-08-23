日經曝「高端爭議」2關鍵！　紐籍男預約了：打疫苗像買手機很奇怪

▲高端疫苗今日開放施打，圖為台北長庚醫院團隊於台北田徑場的大型接種站為民眾服務。（圖／記者李毓康攝）



記者吳美依／編譯

《日經新聞》報導，台灣23日推出有爭議的國產高端疫苗（Medigen），加入全球疫苗生產者的行列；儘管總統蔡英文親自率先施打，卻因為社群媒體上流傳的假消息，以及反對黨國民黨的批評，並未獲得太多迴響。但是，旅居台灣的紐西蘭公民貝爾（James Bell）選擇施打高端，他認為，「人們像在買手機一樣選購疫苗」，非常奇怪。

台灣23日展開第6輪疫苗施打，但在符合資格的36歲以上民眾中，僅69％願意預約高端，因此中央疫情流行指揮中心又釋出剩餘的29.8萬劑，開放20至35歲的民眾預約。其中，超過100萬名登記施打高端者，大部分都是年輕人或外國人。

貝爾（James Bell）表示，他的台灣客戶對於自己選擇高端感到驚訝，因為此款疫苗尚未獲得國際認可，就連台籍妻子也有一些擔憂，「我不得不盡可能友好地告訴他們……我不在乎品牌，只想要趕快施打疫苗。我認為，人們像在買手機一樣選購疫苗，這是社會上很奇怪的一件事」。

▲總統蔡英文施打高端疫苗，注射前比出OK手勢。（圖／記者屠惠剛攝）

《日經新聞》分析，高端疫苗7月19日獲得緊急使用授權時，在台灣僅完成第2階段臨床試驗，成為民眾擔憂的主因之一；第二、三階段試驗的差別在於，前者在與實驗室相仿的條件下進行，後者在現實世界中進行。國民黨籍前衛生署長楊志良、前副主席郝龍斌試圖請求法院撤銷緊急使用授權，但以失敗告終。

與此同時，台灣社群媒體自5月疫情爆發以來，飽受假消息及陰謀論嚴重打擊，錯誤資訊包括擔心疫苗含有晶片、導致流產，甚至宣稱中藥就可以抵抗Delta病毒。另一些人考慮到台灣的外交孤立處境，擔心施打高端後，前往海外旅遊卻不被承認。

美國奧瑞岡州立大學（OSU）紀駿輝教授說，台灣面臨的不僅是新冠病毒，還有如病毒一般不斷傳播假消息攻勢的「政治病毒」。他引述初步研究結果指出，高端與AZ一樣有效，甚至防護力更佳，並且獲得美國國家衛生研究院（NIH）等知名研究機構的技術支持，與大眾的擔憂正好相反。

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