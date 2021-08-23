雙語實驗班上路　南雄屏聯盟與布萊斯學院聯合簽署備忘錄

▲高雄女中、台南一中、屏東高中三校，23日上午在高雄女中舉行聯合簽約儀式，正式組成「南雄屏雙語策略聯盟」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應「2030年雙語國家政策」，雙語實驗班上路，高雄女中、台南一中、屏東高中三校，23日上午在高雄女中舉行聯合簽約儀式，正式組成「南雄屏雙語策略聯盟」，並加拿大布萊斯學院聯合簽署第一個國外學校合作備忘錄，締結為姐妹校，促進彼此互動交流，加強友誼與合作。

高雄女中林香吟校長、台南一中廖財固校長與屏東高中陳國祥校長，23日均親自出席聯合簽約儀式，並與加拿大布萊斯學院執行長 Jonathan Harm透過線上會議簽署備忘錄。三校校長也用雙語致詞，以身作則示範推動雙語教育。

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林香吟校長認為，AI 時代時代更需要資源共享、合作共贏，期盼建立三校共同與國外學校合作的模式，永續經營。廖財固校長提到，三所學校各自具備獨一無二的特質專長，正可發揮優勢互補的效益。陳國祥校長則表示，會以國際化與在地化兼具的思維，來開創教育新契機。

三所學校已於8月17日至18日率先推出雙語實驗班學生暑期線上課程，開出邏輯分析、生物解剖學、醫學實驗室檢驗技術、無國界醫師組織等兼具深度與廣度的雙語課程，反應十分熱烈。高雄女中雙語班同學吳亭葳表示：在活動中，我意識到英文字彙量和適應不同口音能力的重要性，對留學生活也有更深入的瞭解。

擔任主持人的高雄女中學生，三年十七班李安其說，感謝學校讓我們有機會能用雙語主持，過去一年她以雙語總共主持了7場國際比賽或會議，讓她表達力及溝通能力大增。三年十四班姚伊薇說，非常感謝學校用心培育我們的主持及雙語能力，讓我們有機會為台灣與國際間的交流盡一分心力

三校未來將密切合作，整合更多國內外資源，共同規劃辦理特色課程、雙語學生營隊、實務專題合作、教師專業成長工作坊及姊妹校交流等活動。歡迎其他高中加入一起合作。

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