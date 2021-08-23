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逃出阿富汗然後呢？難民下一步依舊難行　 各國收容立場一次看

▲▼阿富汗難民準備前往巴基斯坦尋求庇護。（圖／路透）

▲阿富汗難民準備前往巴基斯坦尋求庇護。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國在今年4月宣布全面撤軍阿富汗後，許多當地居民紛紛選擇逃到他國，而這些難民逃出國後該何去何從，下一步又該如何走？英國廣播公司（BBC）對此進行了詳細的整理。

目前有多少阿富汗人離開？

由於衝突與政府不穩定狀況持續，目前已經有220萬難民逃到阿富汗鄰國，但確切數字還不清楚。儘管塔利班在通往鄰國的主要道路設下路障，並盤查每個準備離開的人，據估計還是有數千名阿富汗人越境進入巴基斯坦，另外有1500人跑到烏茲別克，並在邊界紮營。

北約官員表示，從塔利班攻入首都喀布爾後，目前約有1.8萬人從喀布爾機場撤離，但目前不清楚裡面有多少是阿富汗人。

根據聯合國難民事務高級專員辦事處（UNHCR）統計，現在阿富汗境內有350萬人無家可歸，且今年該國發生嚴重乾旱、糧食短缺，現在國內約有超過三分之一的人口，約1400萬人正受飢餓所苦。

▲▼美軍在阿富汗喀布爾機場協助撤離。（圖／路透）

▲美軍在喀布爾機場協助撤離。（圖／路透）

阿富汗難民去了哪裡？

聯合國數據指出，2020年有近150萬阿富汗人逃往巴基斯坦、78萬人逃往伊朗，另外德國有18萬人，土耳其有13萬。若是從「尋求庇護但尚未獲得批准」的人數來看，最多的是土耳其有12.5萬、德國3.3萬、希臘則是2萬。

雖然伊朗境內沒有阿富汗人尋求庇護，但只要持有官方核發的「難民卡」就可以使用該國的醫療和教育資源。

各國協助

● 伊朗

伊朗在與阿富汗接壤的三個省份替難民搭建了避難帳篷，目前該國已經收容了近350萬名阿富汗人。根據該國內政部高級官員表示，一旦阿富汗的情況改善，所有滯留在當地的阿富汗人將會被遣返。

● 巴基斯坦

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）曾在今年6月表示，一旦塔利班掌權，就會關閉邊境；但目前估計已有數千名阿富汗人越境進入巴基斯坦，且有一個邊境入口是開放的。據了解，塔利班也會在邊境進行稽查，疑似只允許交易商和持有效旅遊文件的人通過邊境。

● 塔吉克

塔吉克官方在7月時曾表示，正準備接受10萬阿富汗難民；目前確切收容人數尚不清楚，僅知道最近幾天都有數百人進入塔吉克，包含政府軍軍人。

● 烏茲別克

據統計，約有1500名阿富汗人越過烏茲別克邊境，在兩國交界處紮營。報導指，塔利班只允許擁有有效簽證的人通過官方邊境關卡。

● 英國

英國日前宣布了長期接受2萬名阿富汗難民的計畫，第一年將批准5000名阿富汗人在英國定居，主要對象是婦女和孩童，以及受塔利班威脅最大的宗教人士和其他少數民族居民。

▲▼阿富汗婦女。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗婦女和孩童是英國庇護的優先對象。（圖／達志影像／美聯社）

● 美國

美國總統拜登（Joe Biden）已經授權5億美元（約台幣140億元）的經費用於「讓難民、衝突受害者和其他因阿富汗局勢而面臨風險的人，意外緊急申請難民和移民需求，包括申請特殊移民簽證者」。目前還不清楚美國會允許接收的難民數量。

● 加拿大

加拿大將接受2萬名阿富汗人，重點放在受到塔利班威脅的人士，包含政府雇員和女性領導人。

● 澳洲

澳洲表示提供3000個人道主義簽證名額給逃離的阿富汗人，但這些名額是來自於現有的人道主義簽證計畫，整體數量不會增加。

● 歐盟

2015年大批難民進入歐盟，引發了民粹主義反彈；幾個歐盟國家官員表示，他們希望能避免移民危機重演。現階段歐盟尚無清楚表態。

● 德國

總理梅克爾（Angela Merkel）在2015年因難民開放政策遭到批評，這次她則指出，德國政府將著重在確保難民們「能在阿富汗鄰近國家有安全的落腳處」。目前德國政府也僅暗示，會接受部分阿富汗人，但目前沒有具體數字。

● 法國

總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，歐洲必須進行自我保護，避免大量來自阿富汗的非法移民。他也強調，法國將保護那些處於最危險處境的人，但歐洲不能獨自承受當前情勢的後果。

▲▼阿富汗年輕男子徒步逃往土耳其。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗年輕男子徒步逃往土耳其。（圖／達志影像／美聯社）

● 奧地利

奧地利排除收容任何阿富汗難民，內政部長還主張繼續驅逐申請庇護未獲批准的阿富汗人，並提倡在阿富汗鄰國成立「驅逐中心」，接收被歐洲逐出的阿富汗人。

● 瑞士

目前瑞士已經表明，不會接受大量直接從阿富汗抵達的難民。

● 土耳其

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其將會和巴基斯坦合作穩定阿富汗局勢，防止新的難民潮湧向該國，政府也會加強建立與伊朗接壤的邊境圍牆，避免難民從此進入。

● 北馬其頓、阿爾巴尼亞和科索沃

北馬其頓和阿爾巴尼亞表示，因應美國要求，將分別收容450名和300名難民，直到這些人順利得到美國移民簽證；科索沃則會向準備前往美國的難民提供住所，但目前沒有確切數字。

● 烏干達

烏干達同意收容2000名阿富汗難民。這個東非國家接納的難民人數是全非洲之最，也與巴基斯坦並列全球第3多，次於土耳其和哥倫比亞。

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