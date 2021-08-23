阿富汗傳奇之子領軍！狂殺100名塔利班戰士　峽谷激戰奪回3地

▲已故反塔利班戰士之子小馬蘇德（Ahmad Massoud）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿富汗反塔利班組織宣稱，當地部隊20日奪回首都喀布爾以北的3個地區，且由已故的反塔利班傳奇領袖之子小馬蘇德（Ahmad Massoud）帶領的軍隊，已經斬殺超過100名塔利班戰士，讓整個反抗勢力士氣高昂。

現年32歲的小馬蘇德是反塔利班領袖「潘傑希爾之獅」馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）的兒子，他目前正和阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）聯手，帶著「阿富汗全國抵抗陣線」（National Resistance Front），準備步步奪回被塔利班佔領的省份，他們已在20日奪回首都喀布爾以北的3個地區。

I just spoke to Ahmad #Massoud on the phone. He told me: “I am the son of Ahmad Shah Massoud; surrender is not part of my vocabulary.” This is the start. The #Resistance has just begun. #Afghanistan #Panjshir #Kabul #LionOfPanjshir @ahmadmassoud01 pic.twitter.com/Xlj8mKKr1v — Bernard-Henri Lévy (@BHL) August 21, 2021

消息人士透露，剩餘的阿富汗國防和安全部隊持續朝龐吉夏河谷（Panjshir Valley）挺進，和小馬蘇德帶領的反抗軍合作，而塔利班也在此路線遭受多次襲擊，但他們也正在向北方尋求增援。據悉，整個反抗聯軍已經斬殺約100名塔利班戰士。

曾在英國接受教育的小馬蘇德22日也表示，「我們希望塔利班了解，和談是唯一的出路，我們不希望爆發戰爭。」不過他的部隊也隨時準備應戰，「他們願意捍衛，他們願意奮戰，他們願意抵抗任何極權政權。」

小馬蘇德的父親馬蘇德在2001年9月11日恐怖攻擊事件發生2天前，遭到蓋達組織（Al-Qaeda）暗殺身亡。

小馬蘇德日前也向美國華盛頓投書表示，「我已經準備好跟隨我父親的腳步，準備再次與塔利班的聖戰士戰鬥」、「塔利班不僅僅是阿富汗人民的問題，在塔利班的控制下，阿富汗無疑將成為激進伊斯蘭恐怖主義的發源地，反民主的陰謀將在這裡再次醞釀」。

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