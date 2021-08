阿富汗傳奇之子領軍！狂殺100名塔利班戰士　峽谷激戰奪回3地

▲已故反塔利班戰士之子小馬蘇德(Ahmad Massoud)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

阿富汗反塔利班組織宣稱,當地部隊20日奪回首都喀布爾以北的3個地區,且由已故的反塔利班傳奇領袖之子小馬蘇德(Ahmad Massoud)帶領的軍隊,已經斬殺超過100名塔利班戰士,讓整個反抗勢力士氣高昂。

現年32歲的小馬蘇德是反塔利班領袖「潘傑希爾之獅」馬蘇德(Ahmad Shah Massoud)的兒子,他目前正和阿富汗副總統薩利赫(Amrullah Saleh)聯手,帶著「阿富汗全國抵抗陣線」(National Resistance Front),準備步步奪回被塔利班佔領的省份,他們已在20日奪回首都喀布爾以北的3個地區。

I just spoke to Ahmad #Massoud on the phone. He told me: “I am the son of Ahmad Shah Massoud; surrender is not part of my vocabulary.” This is the start. The #Resistance has just begun. #Afghanistan #Panjshir #Kabul #LionOfPanjshir @ahmadmassoud01 pic.twitter.com/Xlj8mKKr1v