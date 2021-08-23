阿富汗流亡總統弟弟：人民須接受塔利班統治　以免國家不穩

▲ 哈希馬特向塔利班宣誓效忠，塔利班高層親吻他的額頭。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）流亡在外，弟弟哈希馬特（Hashmat Ghani）則已向武裝組織塔利班宣誓效忠，塔利班高層在場監誓的畫面引發一連串批評。哈希馬特則表示，阿富汗必須接受塔利班統治，以免國家不穩定，但仍呼籲組成包容性的政府。

哈希馬特21日在他位於喀布爾西部的家中向《半島電視台》表示，他已經接受塔利班接管國家，距離外國軍隊最終撤離僅剩幾天之際，阿富汗人民必須接受喀布爾的新秩序。

身為一名商人，哈希馬特過去幾天持續與塔利班領導人會面，同意移交政權則是向有影響力的政治、文化與商界人士發出訊息，認為那些在學校、醫院、商店等創業活動投資數百萬美元的商人若也逃離國家，將對經濟與整體未來造成毀滅性影響。

哈希馬特提到，他從未有過離開阿富汗的念頭，「如果我逃跑，那我的人民、我的部落會變成什麼樣？我的根在這裡，如果我在人民有需要的時候背棄他們，會傳達什麼樣的訊息？」針對已經出逃的甘尼，他則表示，至少甘尼毫髮無傷地離開，「如果他被暗殺或以任何方式被殺，情況會變得更糟。」

他指出，融合阿富汗社會的分歧非常重要，這代表塔利班需要現代化與進步，而阿富汗年輕人及反塔利班者應與塔利班接觸，「如果沒有和某些人相處，他們的外在可能會欺騙你，甚至令你害怕。」

哈希馬特坦言，喀布爾被恐懼氣氛籠罩，但仍強調有必要建立能夠包容各方的政府，納入各領域專家、婦女與年輕人，認為這將是緩解緊張局勢的途徑。

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