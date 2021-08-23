男師忘關Zoom鏡頭！躺床爽等「裸女跪趴狂動」　2分鐘激情片瘋傳

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What has received little to no media attention.#Jamaica Teachers’ Association had a conference call on Zoom.



One of its members was CAUGHT GETTING INTIMATE with a partner while colleagues talked about “necessary connections” during the call. pic.twitter.com/LlTUfLJzNl — Geovanni Villafañe (@RezZureKtedPoeT) August 22, 2021

記者吳美依／綜合報導

牙買加教師協會年會（Jamaica Teachers' Association）於本周召開視訊會議，但其中一名高中老師疑似忘記鏡頭仍然開著，竟脫光衣服躺在床上，和女伴當場開始做愛，讓其他同事都大吃一驚，而這段將近2分鐘的影片也在社群媒體上瘋傳。

影片中，一名女性正在演說，談到教育者的重要性，「在疫情期間，教書是一件很困難的事情」，但高中老師馬文．葛雷厄姆（Marvene Graham）的視訊畫面卻不太對勁，只見他全身赤裸躺在床上，起身看了鏡頭幾次又躺平，等待女伴脫掉衣服爬上床，2人開始親密行為。

▲牙買加一名老師被拍攝到在視訊會議過程中做愛。（圖／翻攝Twitter@RezZureKtedPoeT）



馬文．葛雷厄姆和女伴持續激戰，直到一位與會者說，「正在錄影喔」，眾人才注意到，並且頓時陷入混亂，另一人震驚大喊，「搞什麼鬼啊？」但是，那對男女顯然沒有聽見任何聲響。

新冠疫情肆虐以來，各國許多活動改為線上形式，尤其大部分會議都透過視訊進行，卻也發生不少類似事件。今年2月，祕魯一名律師在進行線上公聽會時，忘記視訊鏡頭仍然在運作，當場開始把身上衣服脫光光，和身旁一名裸體女子在桌上展開激情大戰，影片也在網路上流傳。

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