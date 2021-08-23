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離自由僅3步之遙！喀布爾機場外「煉獄景象」　酷熱、缺水、沒食物

記者張寧倢／編譯

阿富汗成千上萬名難民被堵在首都喀布爾的機場外，距離進入機場的門檻僅僅3步之遙，卻難以跨越到加固鐵門的另一端，難民們帶著老人小孩露宿街頭，高舉著外國護照或其他證明文件，酷暑、缺水、缺糧，極端到像煉獄的環境下，許多人昏倒或活活被擠死，但美軍審理文件的速度緩慢，條件更加嚴格。

▲▼喀布爾機場外美國陸戰隊士兵試圖控制混亂。（圖／路透）

▲喀布爾機場外美國陸戰隊士兵試圖控制混亂，大批民眾等待搭機逃出阿富汗。（圖／路透）

根據英國《天空新聞》的當家記者拉姆齊（Stuart Ramsay）連日在喀布爾國際機場外進行採訪，成千上萬的難民湧入造成至少7人被擠死，鏡頭下遺體被美軍蓋上白布，有人差點昏倒，儘管已經隔出「緩衝區」減少擁擠程度，但這些難民迎來的是不分日夜、似乎永無止盡的等待，他們攜家帶眷困在高溫、缺水、沒有食物的環境下，只能綁上簡易的布巾、塑膠袋等為老人與小孩遮陽。

雖然晚上氣溫較涼爽，但難民們的鬥爭從未停止，他們高舉著歐盟等他國護照或其他證明文件，甚至直接在衣服畫上芬蘭國旗以示身分或曾協助這些外國單位，希望能及早搭機離開阿富汗，但事實是，他們之中的多數人可能難以實現願望，因為美軍審查數千人的文件速度緩慢，進入美國的條件愈發嚴格，意味著更多人無法通過資格認定，被數百名武裝的美國海軍陸戰隊士兵擋在水泥路障之前，距離機場僅3步之遙。

《天空新聞》訪問到一名美國國際開發署的女性工作人員，她和家人以及她年邁的母親在人群中掙扎了一天後，進入機場大門，多名美國士兵檢查了她的證件，又在外頭睡了一夜，沒有任何食物和水，當終於到達最後一步時卻被告知，只有持美國護照者才能搭上飛機，而美軍沒有將她的家人單獨安置在避難所，而是直接被趕出機場。有些人則還未能跨越大門就與親人走散，鐵絲網上還能看見散布各處的失蹤兒童協尋公告，記者拉姆齊說，「這裡就是煉獄。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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