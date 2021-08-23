台南嬤孫離奇陳屍車內　高大成曝可能死因：想求救已來不及

▲法醫高大成研判台南嬤孫是一氧化碳中毒死亡。（資料照／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

台南麻豆紀安國小旁22日晚上7時許驚傳一對嬤孫陳屍車上，64歲黃姓女子與4歲林姓孫子在紀安國小旁自小客車內，疑似昏厥，警消到場發現已死亡多時，車子也已經完全沒電。由於阿嬤與小孫子自中午12點半上車後就未下車，直到晚間被發現，對此法醫高大成研判，祖孫兩人應是長時間待在怠速車內導致一氧化碳中毒，而非熱衰竭，兩人感到不適時，已無能力對外求救。

高大成表示，體溫是重要判斷，如果是熱衰竭死亡，祖孫兩人即便死後7小時，肛溫大概也會有35度；如果是一氧化碳中毒，肛溫約僅26、27度，同時身體也會出現粉紅色屍斑，也認為「兩人應該常常在車上吹冷氣」，沒有意識到情況不對，想對外求救卻已奄奄一息，兩人就昏厥躺在車上直到車子完全沒電，至晚間被人發現。

▲台南麻豆晚上驚傳1起離奇命案，一對嬤孫被發現陳屍車內死因待查。（圖／記者林悅翻攝）



高大成指出，4歲的小孩以及60歲以上的老人家對於「不舒服」的感受度遲鈍，且車子在怠速時又於內循環狀態下，新鮮空氣不會導入，時間拉長就有可能一氧化碳中毒。高大成也提到，解剖時除了看體溫、屍斑之外，另外一個重點就是抽血檢測兩人體內血液一氧化碳含量，若超過20%，那麼死因就可能是一氧化碳中毒。