　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南嬤孫離奇陳屍車內　高大成曝可能死因：想求救已來不及

▲法醫高大成 。（圖／記者白珈陽攝）

▲法醫高大成研判台南嬤孫是一氧化碳中毒死亡。（資料照／記者白珈陽攝）

記者游瓊華／台中報導

台南麻豆紀安國小旁22日晚上7時許驚傳一對嬤孫陳屍車上，64歲黃姓女子與4歲林姓孫子在紀安國小旁自小客車內，疑似昏厥，警消到場發現已死亡多時，車子也已經完全沒電。由於阿嬤與小孫子自中午12點半上車後就未下車，直到晚間被發現，對此法醫高大成研判，祖孫兩人應是長時間待在怠速車內導致一氧化碳中毒，而非熱衰竭，兩人感到不適時，已無能力對外求救。

高大成表示，體溫是重要判斷，如果是熱衰竭死亡，祖孫兩人即便死後7小時，肛溫大概也會有35度；如果是一氧化碳中毒，肛溫約僅26、27度，同時身體也會出現粉紅色屍斑，也認為「兩人應該常常在車上吹冷氣」，沒有意識到情況不對，想對外求救卻已奄奄一息，兩人就昏厥躺在車上直到車子完全沒電，至晚間被人發現。

▲▼台南麻豆晚上驚傳1起離奇命案，一對嬤孫被發現陳屍車內死因待查。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南麻豆晚上驚傳1起離奇命案，一對嬤孫被發現陳屍車內死因待查。（圖／記者林悅翻攝）

高大成指出，4歲的小孩以及60歲以上的老人家對於「不舒服」的感受度遲鈍，且車子在怠速時又於內循環狀態下，新鮮空氣不會導入，時間拉長就有可能一氧化碳中毒。高大成也提到，解剖時除了看體溫、屍斑之外，另外一個重點就是抽血檢測兩人體內血液一氧化碳含量，若超過20%，那麼死因就可能是一氧化碳中毒。

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
恐遍全台！非洲豬瘟走私肉「已發送1000處所」
紓困有漏洞！　630位公務員竟搶領勞工3萬元
快訊／台股大漲逾400點！　航運股多檔漲停
太魯閣49死調查報告公布　他揮手擋車畫面首曝光！
快訊／停車場驚傳命案！　男遭活活打死
「要命小方」妻開賓士自撞拒酒測　到院尿遁跑了
台南嬤孫離奇陳屍車內　高大成曝可能死因
擴大發1萬元今開放申請　QA整理一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

過彎跨雙黃線擊落21歲女熊貓　她騰空轉圈重落地左小腿骨折

新冠確診病患大鬧醫院　頭痛睡不著破門搭捷運逃離下場曝

屏東2男樓下相遇爆衝突　1人遭硬物重擊頭部傷重不治

非洲豬瘟走私肉「發送1000處所」…恐遍及全台！刑事局跨縣市急追

望族之子看守所死亡！趁點名前空檔輕生　所方曝「這原因」壓垮他

電動機車充電太久起火燃燒　濃煙狂竄8人逃頂樓驚險獲救

鐵工摩鐵銷魂後勒殺應召女　稱願「無上限賠償」二審判無期徒刑

惡少撂3煞闖網拍公司打人　搶金項鍊+70萬現金！2小時全部落網

快訊／新店鞭炮哥起訴了！車禍埋火線　女遭尾隨潑糞誣染疫

快訊／屏東清晨驚傳命案！　男慘遭「活活打死」

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

154走私貓安樂死…賈永婕郭書瑤心疼發聲　夏如芝、黃少谷怒轟「遭網罵爆道歉了」！

過彎跨雙黃線擊落21歲女熊貓　她騰空轉圈重落地左小腿骨折

新冠確診病患大鬧醫院　頭痛睡不著破門搭捷運逃離下場曝

屏東2男樓下相遇爆衝突　1人遭硬物重擊頭部傷重不治

非洲豬瘟走私肉「發送1000處所」…恐遍及全台！刑事局跨縣市急追

望族之子看守所死亡！趁點名前空檔輕生　所方曝「這原因」壓垮他

電動機車充電太久起火燃燒　濃煙狂竄8人逃頂樓驚險獲救

鐵工摩鐵銷魂後勒殺應召女　稱願「無上限賠償」二審判無期徒刑

惡少撂3煞闖網拍公司打人　搶金項鍊+70萬現金！2小時全部落網

快訊／新店鞭炮哥起訴了！車禍埋火線　女遭尾隨潑糞誣染疫

快訊／屏東清晨驚傳命案！　男慘遭「活活打死」

東奧3金女飛人湯普森百米飆10秒54　創歷史第2快摘金

過彎跨雙黃線擊落21歲女熊貓　她騰空轉圈重落地左小腿骨折

遭爆拿議員質詢稿「答詢作弊」　陳其邁：不是考試，沒洩題問題

疫情衝擊下無薪假人數、家數差距大　主因為影響產業大不同

柯文哲喊編列預算自購疫苗　蘇貞昌：國家有一定規定跟程序

吃豬肉滿福堡加蛋「免費送雞塊」！麥當勞3大優惠　冰炫風買1送1

新冠確診病患大鬧醫院　頭痛睡不著破門搭捷運逃離下場曝

27億威力彩選「這時間」買！命理師曝「12生肖」財運最旺時辰

生髮診所租7年忍痛撤　晶華酒店旁粉紅屋招租

陸正妹「穿和服做PCR」挨轟：換中國衣服才能做！掀正反兩派戰翻

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

社會熱門新聞

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

台南祖孫陳屍車內！4歲童收驚原因曝　媽哭：怎會這樣

22億威力彩中6碼！1原因獎金只剩15萬　他天堂掉地獄

「要命小方」妻開賓士撞3車翻覆

桃園男詭異陳屍山區！居民聽狗狂叫：有人喊救命

瑪莎拉蒂「渣男」起底！開超跑買垃圾桶影片點閱超狂

即／屏東清晨命案！男慘遭「活活打死」

獨／2歲童遭教室門夾傷！指節「剩皮連著」

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

台南祖孫陳屍車內！警調查「排除自殺」

孝子大亨人間蒸發卻回LINE　包公斷案直指藏屍地

快訊／大貨車撞瀝青工程車！佳冬戰備道北上封閉

非洲豬瘟走私肉遍全台！涉案母女聲押

更多熱門

相關新聞

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

台南麻豆紀安國小旁，22日晚上7時許驚傳一對祖孫陳屍車上，64歲黃姓女子與4歲林姓孫子在紀安國小旁自小客車內，疑似昏厥，警消到場發現已死亡多時。經採證死者2人身上無明顯外傷，車輛外觀無破壞遭人侵入痕跡，初步排除他殺，另車內亦無遺書、燒炭等輕生跡證，詳細原因尚待相驗後確定。

台南祖孫陳屍車內！警調查「排除自殺」

台南祖孫陳屍車內！警調查「排除自殺」

麻豆永安宮抽水站成功抵禦豪雨

麻豆永安宮抽水站成功抵禦豪雨

女鬼太美捨不得放生　高大成助手「絕後」求活

女鬼太美捨不得放生　高大成助手「絕後」求活

正妹慘遭性侵殺害...高大成助手一句話讓祂跟回家

正妹慘遭性侵殺害...高大成助手一句話讓祂跟回家

關鍵字：

高大成麻豆祖孫悶死

讀者迴響

熱門新聞

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

婆婆為1原因討「病逝兒精子」　媳崩潰

女星哀悼安樂死貓…被嗆「有貓疫你負責嗎」

焦糖哥哥半價賣掉6年餐廳

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

台灣「魅惑女王」登日本車廂！她開心合照曝光

女CEO飛俄選上等精子宣布懷二胎

快訊／蔡英文秀手臂完成接種高端　手比OK喊「不緊張」

更多

最夯影音

更多
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面