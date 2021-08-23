研究：外科口罩「新冠防護率」僅10%　N95才有效擋下氣溶膠

▲加拿大研究指出，外科口罩過濾氣溶膠功效大約僅10%。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）最新研究指出，價格較高、品質較好的N95口罩及KN95口罩能夠有效「過濾超過50%的呼出氣溶膠」，但疫情期間最常見的外科口罩功效大約只有10%，而布口罩甚至更低。此論文於7月21日發表在《流體物理學》（Physics of Fluids）。

綜合外媒報導，新冠病毒會附著於空氣中的「氣溶膠」（aerosol），若在室內累積，又被他人吸入，很可能傳播病毒。研究團隊在一個大型且不通風的室內環境裡實驗後發現，N95口罩對氣溶膠的過濾效率明顯高於外科口罩。他們指出，許多人戴外科口罩時，沒有完全貼合臉部，導致氣融膠從多個開口傳播出去，而N95口罩卻能夠緊緊綁在臉部。

機械與電機工程學教授亞魯賽維奇（Serhiy Yarusevych）也參與了實驗，他強調，「戴任何口罩都是有好處的，不論是近距離或在房間裡，都能發揮保護作用。但在控制氣溶膠方面，不同口罩的效果存在顯著差異」。

亞魯賽維奇也指出，此研究結果與目前廣泛採用的公衛防疫作法相符，「在很大程度上似乎也是常識……醫護人員戴N95口罩是有原因的的，它們的效果好多了。此論文的新奇之處在於，我們提供了可靠數據及嚴謹分析來支持這一個假設」。

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