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2歲女兒被踩死！喀布爾機場失控　阿富汗母泣訴「寧願有尊嚴死去」

▲喀布爾機場內外狀況形成鮮明對比。

記者張方瑀／綜合報導

阿富汗一名曾經替美國企業擔任翻譯的女子，在21日上午帶著全家在喀布爾機場外，希望能夠擠上撤離的飛機，但突然一陣混亂後，她和2歲大的女兒被撞倒在地上，而她的女兒就被活活踩死。這位母親也心痛的表示，她再也不會回到機場尋求撤離，「我寧願在家裡有尊嚴地死去。」

▲▼阿富汗人擠向喀布爾機場尋求撤離。（圖／路透）

▲幸運進入機場的阿富汗一家人。（圖／路透）

根據《紐約時報》報導，隨著大批阿富汗人擠向喀布爾機場尋求撤離，機場外的狀況已逐漸失控，不時傳出民眾踩踏致死的意外。一名曾替美國企業擔任翻譯的女子21日帶著全家到機場外，希望能搭上撤離的班機，結果人群突然蜂擁向前，她抱著2歲大的女兒被撞倒在地，手機被踩壞、頭部身體被猛踢，她完全無法呼吸。

當她重新站起來尋找女兒時，就看到女兒已倒在地上被人群活活踩死，「我感到非常害怕和恐懼，因為我完全救不了她。」這位母親回憶起塔利班攻入喀布爾後的狀況，「我都告訴女兒，那是鞭炮聲，所以她聽到槍聲就會說鞭炮，她真的很勇敢。」現在她們全家也不打算再回到機場，「我寧願在家裡有尊嚴地死去。」

另一名39歲的前美軍翻譯，現在和妻子及兩個孩子躲在喀布爾的家中，因為塔利班已經打電話警告他「面對後果吧！我們會殺了你」。這名翻譯表示，他也曾經帶著家人跑到機場，但一切都是徒勞無功，「我正在失去希望，我想也許我也不得不承擔後果。」

他也說，過去一起工作的美國軍官和士兵不斷試圖提供幫助，這讓他感到非常欣慰，但事實上這些美國人也無能為力，「如果塔利班要殺了我，好吧，我可以接受，我只求他們饒了我的孩子。」

還有一位前美軍翻譯同樣指出，他已經放棄帶妻子和年幼兒子上飛機的希望，且失去對美國政府的信任，「你的孩子可能會（在機場外）被踩死，如果我失去了一個孩子後，美國就算把整個宇宙給我，那也是毫無價值了。」

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