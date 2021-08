美國田納西州暴洪22死51失蹤！　爸媽失手龍鳳胎慘被洪水沖走

▲龍鳳胎遭到洪水沖走,搜救隊伍最終找到人,但已經氣絕身亡。(圖/翻攝自推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國田納西州亨佛瑞郡(Humphreys)21日降下暴雨,引發的災難性洪水重創當地,目前死亡人數至少22人,另有51人失蹤。

綜合當地媒體報導,暴雨當天帶來的洪災幾乎超乎所有人預料之外,來襲的速度就像是龍捲風般讓人措手不及,警消在災後立刻展開行動,包括清點死傷人數以及統計仍失蹤的人員名單。亨佛瑞郡警長戴維斯(Chris Davis)表示郡內死亡人數至今已攀升至22人,至少還有51個人失蹤,現在各地的救援也已經趕來,當局必須要花點時間計畫如何進行災後復原的工作。

失蹤的人當中,包括韋佛利市(Waverly)一名2歲的男童佛爾斯堤(Trista Tidwell Forsythe),她的姑姑說她在洪災當天被從公寓中沖走,至今不見人影,而他的4個兄弟姊妹、他媽媽和她的丈夫都被救援生還。

Humphreys County TN, a town I was born near to, lived adjacent to for many years, and have visited many times, was just almost entirely obliterated by freak floods and record rainfall of the likes the region has never seen. One local weatherman called it “ecologically impossible” pic.twitter.com/Y465YEQdOL