美國田納西州暴洪22死51失蹤！　爸媽失手龍鳳胎慘被洪水沖走

▲龍鳳胎遭到洪水沖走，搜救隊伍最終找到人，但已經氣絕身亡。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國田納西州亨佛瑞郡（Humphreys）21日降下暴雨，引發的災難性洪水重創當地，目前死亡人數至少22人，另有51人失蹤。

綜合當地媒體報導，暴雨當天帶來的洪災幾乎超乎所有人預料之外，來襲的速度就像是龍捲風般讓人措手不及，警消在災後立刻展開行動，包括清點死傷人數以及統計仍失蹤的人員名單。亨佛瑞郡警長戴維斯（Chris Davis）表示郡內死亡人數至今已攀升至22人，至少還有51個人失蹤，現在各地的救援也已經趕來，當局必須要花點時間計畫如何進行災後復原的工作。

失蹤的人當中，包括韋佛利市（Waverly）一名2歲的男童佛爾斯堤（Trista Tidwell Forsythe），她的姑姑說她在洪災當天被從公寓中沖走，至今不見人影，而他的4個兄弟姊妹、他媽媽和她的丈夫都被救援生還。

Humphreys County TN, a town I was born near to, lived adjacent to for many years, and have visited many times, was just almost entirely obliterated by freak floods and record rainfall of the likes the region has never seen. One local weatherman called it “ecologically impossible” pic.twitter.com/Y465YEQdOL — Himbo Respecter (@2_For_Fun) August 22, 2021

City of Waverly will have 8 p.m. curfew tonight in part due to looting after deadly flooding; police chief says suspects in custody. He adds 21 deaths have been confirmed — 20 in the city and 1 in rural Humphreys County. pic.twitter.com/3eTG15AGwy — Josh Breslow (@JoshBreslowTN) August 22, 2021

事發當天上午一對父母想涉水帶著4個小孩逃離時，一對龍鳳胎當場被沖走，雖然後來擴大搜索找到人，但都已經斷氣身亡。

美國國家氣象局指出，21日不到24小時之內，便降下430毫米的雨量，幾乎創下該周單日降雨紀錄；洪災過後大量汽車翻覆、底盤卡在公共座椅上等，斷掉的樹枝以及家庭垃圾也都散布街上。韋佛利市長表示，市內一座汙水處理廠已經被破壞報廢，只剩另一座仍在持續運作，但目前也運到一些管線問題，正在處理中。