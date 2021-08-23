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美方36小時內撤離1萬1000人　拜登讚行動加速：塔利班很配合

▲▼美國總統拜登就阿富汗撤軍召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登表示在塔利班的配合下撤離任務正在加快，但他也指出隨時都可能會有危險。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登22日表示，從阿富汗首都喀布爾國際機場撤離美國公民及阿富汗難民的行動已經加速，過去36小時內便撤離了1萬1000人，但機場附近伊斯蘭極端組織的威脅仍在，隨時都可能有危險。他說美方和塔利班進行大量聯繫，而塔方對於美國的部分要求表現出非常合作的態度。

美聯社報導，拜登於美東時間周日（22日）再次親上火線說明撤離情況，他指出美方和聯軍先前訂出的8月31日完全撤離期限，要達到有一定程度的困難，軍方高層已就此進行討論，可能必須延長期限，「我們的希望是我們不必延期，但已經開始討論了」，他也暗示塔利班可能會合作協商。

拜登表示美軍自本月14日喀布爾淪陷前一天，至今已經撤離2萬8000人，雖然沒有完整說明，但美聯社指出數字明顯包含了美軍以外搭乘商用客機飛離的人數。他接著指出光在周末36小時內就已經撤離1萬1000人，美軍的撤離速度已經加快，但同樣未說明計算方式；人數顯然是計入美軍C-17運輸機、C-130運輸機以及其他非美軍飛機的撤離總和，不過根據CNN指出，喀布爾國際機場周遭現在仍有至少2萬人在等待能搭上飛機離開。

▲▼美軍C-17運輸機準備載運撤離的美國公民及阿富汗人。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍C-17運輸機準備載運撤離的美國公民及阿富汗人。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時美軍正試圖解決先前因維安因素導致進入機場的通道堵塞的情況，拜登表示美軍正在增加更多合理進入機場的通道，讓更多人能夠更安全地進到機場內部等待安排撤離，「這仍然是個危險的任務，但我不會詳細說明我們怎麼做的」，他補充，「我們已經和塔利班談過了，他們對於增加一些安全通道的作法很合作」，但當被記者問到現在是否信任塔利班了，他回答「我誰也不信」。此外，他也再次承諾，「任何想回家的美國人，都能回到家。」

拜登記者會召開前，聯邦政府官員便指出美軍正在考慮用一些「富有創意的方式」撤走美國人，以及其他在機場等待的阿富汗難民；五角大廈則在當天下令徵用18架民航客機前往協助撤離行動，拜登表示這是美國自二戰後即建立的機制，不會影響商業航班。

這是美國史上第三次徵用民航機，此前兩次分別為1990年至1991年的波灣戰爭（Gulf War）期間；2002年至2003年入侵伊拉克期間，但2次皆是用於運輸部隊，這是第一次進行撤離平民的任務。

對於撤離大量阿富汗人而遭到共和黨的施壓和批評，拜登保證不會有任何撤離阿富汗人的班機直接入境美國，他們會先被安置在第三方國家監視，且所有非美國公民入境前都會受到詳細檢查。

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