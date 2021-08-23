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土耳其拒收阿富汗難民　俄羅斯批西方國家甩鍋中亞

▲▼普丁今天簽署新法，未來他的總統生涯可能延續至2036年。（圖／路透）

▲普丁批評西方國家想把難民安置在中亞的做法。（圖／路透）

文／中央社莫斯科/安卡拉22日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁今天表示，他反對把阿富汗難民安置在俄國週邊的中亞國家，並說恐有民兵混在難民中；土耳其總統艾爾段則說，土國不願安置阿富汗難民。

路透社報導，普丁批評若干西方國家的構想，也就是在辦理阿富汗難民的簽證時，把這些人安置在與俄國相鄰的中亞國家。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，普丁表示：「這是否意味著難民們可以在沒有簽證的情況下送往我們的鄰國，而他們自己（西方）不願意在沒有簽證的情況下把這些人帶走？。」

美國與多國密商致力於達成協議，以暫時收容為美國政府工作的阿富汗人，但是普丁說，俄羅斯反對這樣的作法。俄羅斯給予前蘇聯時期的中亞國家民眾免簽入境。

塔斯社引述普丁報導：「我們不要混入難民中的民兵在這裡出現。」

另據法新社報導，土耳其政府發表聲明指出，總統艾爾段表示：「我們收到接待歐盟駐阿富汗使團當地雇員的請求。」艾爾段說，他與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在電話中談及此事。

艾爾段指出：「歐盟會員國只收容少許替他們工作及處境艱困的阿富汗人，你不能指望土耳其承擔第3國的責任。」

他還說，土耳其已經收容了大約500萬的難民，並且「已經無法再承擔更多的移民負擔」。艾爾段先前也是如此告訴德國總理梅克爾。

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