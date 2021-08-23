夫妻闖遊民營地遭圍攻「2周嬰在車上」！　輾殺1人加速逃逸

記者張靖榕／綜合外電報導

西雅圖一對夫妻日前帶著2周大的嬰兒來到一處遊民營地，想要討回被偷走的東西，結果緊張情況迅速升級，不只一名遊民衝上來與2人發生肢體衝突，更有人拿出棍棒和隨地撿起的東西攻擊甚至打破夫妻的轎車車窗。之後夫妻倆為了盡快逃離現場，被迫輾殺一名「擋路」的遊民，而發生的過程都被旁邊建築物內的目擊者錄下。





▲白衣男與藍衣女是夫妻，在遭受圍攻後立刻上車想辦法逃離。（圖／翻攝自YouTube）

綜合當地媒體報導，該起事件發生在7月27日，但直到8月13日影片才流出。影片中顯示夫妻駕車來到遊民營地，把車停在滿是帳篷的空地旁，之後兩人與營地的人發生口角爭執，因為他們知道營地內有人偷走他們的東西，但隨著一名女性遊民快跑衝上前後，雙方開始發生肢體衝突。

一群男女拿起棍棒朝夫妻和車子狂打，夫妻上車後試圖開車離開現場，但前後擋風玻璃和側面車窗幾乎都被打破，而且四周都是人，等到他們確認出口方向加速突破時，迎面撞上一名擋在前頭的遊民，情急之下輾過對方逃離現場。

報導指出，被輾過的遊民名叫李歐（Zachery J Reou），影片中雖然他從營地內衝出幫忙助陣，但從頭到尾他只是追著車跑，沒有動手也幾乎沒開口叫囂過。

檢察官麥克納爾尼（Casey McNerthney）表示，當天夫妻倆只是想拿回失竊的鞋子、藍芽喇叭和其他東西，最後卻發生憾事，但夫妻認為他們是受害者，不應為此被起訴。攻擊夫妻的遊民中，目前共2人被捕，分別為53歲的米勒（Mario J. Miller），以及39歲的洛瑟四世（John Henry Rosser IV），均有多次重罪前科。