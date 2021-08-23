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竹科媽媽沒說錯！新竹家庭年收160萬「全台第2」　買車、教育超越北市

▲▼ 新竹房市,新竹竹東,新竹二重,「環球市」,二重里光明路,竹東房市,竹東鎮,竹東房市,竹東房產,竹東建案,新竹建案,新竹社區 。（圖／記者張菱育攝）

▲新竹縣、新竹市包下全台教育支出第一、二名。（圖／記者張菱育攝）

中央社

竹科身價高漲，根據主計總處最新公布的109年家庭收支調查，平均每戶家庭年收入不意外地以台北市拿下冠軍、達新台幣171.7萬元，但第二、第三名被有竹科光環的新竹縣市拿下，家庭年收都破160萬元。

主計總處最新公布的109年家庭收支調查顯示，109 年全台平均每戶家庭所得收入為129.4萬元；各縣市中，台北市作為首都，商業活動繁盛，又是政經發展的中心，金融業、會計師事務所、大型量販零售業等公司總部多設在台北，毫無懸念地成為「全台最富」縣市。

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▲▼ 台北市鳥瞰圖 。（圖／記者張一中攝）

▲台北市 。（圖／記者張一中攝）

台北市家庭平均年收入171.7萬元，將其他五都狠甩後頭，但新竹頂著竹科光環，坐擁台積電、聯發科、聯電等護國群山，龍頭大廠撐起台灣半邊天，產業實力傲人、員工薪水同樣不輸人。

主計總處調查指出，新竹縣平均家庭年收162萬元、新竹市161.9萬元，分別高居全台第二、第三名。主計總處官員表示，新竹有許多科技新貴，所得比較高，自然會拉高家庭平均收入。

值得一提的是，台北市、新竹縣市家庭收入令人稱羨，但收入來源、支出習慣各有特色，以台北市家庭為例，除領取薪資報酬，包含投資收入、租金收入等「財產所得收入」高達12.7萬元，是全台平均2倍以上，傲視其他縣市；全台只有新竹市家庭的財產所得收入也站上雙位數、達10.7萬元，勉強看得到台北市的車尾燈。

「一般人會覺得都市化高的地方，比較會規劃投資理財」，官員表示，台北市是大都市，獲取資訊的管道豐富，不少人也都有投資理財的計畫；除此之外，北市房價高貴，如果擁有房地產，帶來的租金收入也頗為可觀。

台北市不只商業活動興盛，更有各式休閒藝文活動，從調查可發現，台北市家庭每年花在「休閒與文化」的消費達6.7萬元，同樣是全台最高。

▲▼新竹關埔重劃區,新竹房市,新竹關新路,新竹公園,新竹關埔公園,新竹大樓,新竹電梯大樓。（圖／記者張菱育攝）

▲新竹。（圖／記者張菱育攝）

新竹方面，許多高薪工程師落腳於此，收入許可加上望子成龍的心態，對子女教育更是花錢不手軟，新竹縣、新竹市包下全台教育支出第一、二名，分別達3.8萬元及4.1萬元，也高於台北市的3.7萬元。正好呼應先前網路論壇關於「竹科媽媽群組」的討論，在地媽媽搶優質學區、報名才藝的情況都超級競爭。

另一項縣市間較顯著的差異則是「個人交通工具購置」的支出，雙北市因捷運路網綿密、大眾運輸發達，此項支出相對低檔，台北市、新北市分別僅6243元及4461元，桃園、台南、高雄則落在1.8萬元至2萬元間，顯見離開台北，擁有自己的汽機車還是相當有必要。

全台家庭年平均於「個人交通工具購置」支出為1.3萬元，不過新竹縣在此項目的家庭年支出竟高達7.6 萬元，是其他縣市數倍之多；主計總處官員推測，或許竹科新貴所得高，每戶不只買一輛車，也可能是買了比較高價的車款所致。

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