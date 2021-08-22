一家三口+1狗離奇橫死！　疑喝下「毒藻河水」魂斷深山

▲美國加州一家三口帶著狗狗出門健行，卻離奇陳屍登山步道上。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國加州發生一起離奇命案，一家三口與1隻寵物狗被發現陳屍在塞拉國家森林（Sierra National Forest）的一條登山步道上，由於死者身上沒有任何明顯外傷，因此引發各界關注。相關單位指出，初步驗屍結果仍無法找出死因，但他們仍在考慮多種可能性，包括誤食河中有毒藻類，或者吸入附近礦坑排出的有毒氣體。

CNN等外媒報導，45歲的喬納森（Jonathan Gerrish）、31歲妻子艾倫（Ellen Chung）、1歲女兒及寵物狗Oksi出門爬山健行後人間蒸發，16日晚間遭通報失蹤，17日被搜救人員尋獲。其遺體位於美熹德河（Merced River）南方支流Z附近、被稱為「惡魔峽谷」（Devil's Gulch）的一處偏遠地區，距離優勝美地國家公園也不遠。

美國國家森林局（USFS）7月表示，美熹德河附近發現有毒藻類，呼籲民眾切勿游泳、涉水或者讓寵物飲水。此外，首批救援人員抵達時，因為擔心附近礦坑產生的一氧化碳，還將現場視為有毒物質環境處理。

馬里波薩郡（Mariposa County）警長辦公室發言人米切爾（Kristie Mitchell）透露，死者身上沒有任何明顯證據，因此目前僅排除槍傷、鈍器創傷，而響尾蛇咬傷的可能性也尚未排除。但她指出，目前沒有遺書或任何證據顯示這是蓄意造成的死亡。

馬里波薩郡法醫仍在等待毒物檢測報告，而調查人員也還在檢視現場，尋找可能的線索，預計至少2至3周後結果才會出爐。狗狗也正在接受驗屍，但附近沒有發現任何動物遺體。

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