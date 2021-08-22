女大生3P激戰到天亮！遭偷拍翻臉告性侵　一句「小母狗」2男不起訴

▲小娟3P雲雨後不滿遭到偷拍，憤而提告2男性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台北報導

台北市某大學女大生小娟(化名)去年9月間與李姓、鄭姓男同學到酒吧喝酒，凌晨散場後還跟著2男返家，3人乘著酒意一同雲雨、大戰數回合，小娟還一改先前乖巧形象，淫聲浪語喊著「我是你們的小母狗」等語，2男大戰過程中還悄悄拍下性愛影片，不料事後卻東窗事發，小娟怒不可遏，憤而提告妨害性自主，李、鄭2人獲不起訴，小娟不服聲請再議，遭高檢署駁回。

起訴內容指出，小娟109年9月晚間與李、鄭2名男性友人前往台北市士林區一家酒吧暢飲，散場後3人一同返回李男租屋處休息，一到家後小娟就與李男開始舌吻、忘情脫衣交戰起來，這時鄭男見狀也加入戰局，大玩3人行性愛遊戲；小娟甚至還一改先前乖巧、清純形象，淫聲浪語喊著「我是你們的小母狗」、「我是你們的性奴」、「求求你們O死我」等語，過程中李、鄭互相拿起手機趁著小娟不注意時拍攝數秒性愛短片，再互傳給對方珍藏，3人大戰數場，直到天亮後才各自離去。

事後李男為向同儕炫耀，將性愛短片私下撥放給同學觀看，直到2個月後，小娟與另名男同學因故爆發爭吵，該名同學盛怒之下說溜嘴，爆料「我們都看過你的性愛影片」、「很會叫！」小娟這才得當天3P過程遭到偷拍，憤而報警並提告李、鄭2人趁她酒醉撿屍性侵、妨害秘密等罪。

檢警調查，由於小娟報案時已事隔2個多月，無法採集血液、體液等檢體，但經傳喚人證後，證實當天小娟意識清醒，且看過影片的同學也證實，小娟在雲雨時還有許多肢體動作、以及對話等，並沒有酒醉癱軟、喪失意識等情形，因此妨害性自主部分最終判處李、鄭2人不起訴，小娟不服聲請再議，遭高檢署駁回，確定不起訴；另2男偷拍性愛影片一事，罪證明確，調查後李、鄭2人遭依妨害秘密罪起訴。