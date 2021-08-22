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逃難潮悲劇！　英國防部證實：喀布爾機場外7名阿富汗平民喪命

▲▼ 喀布爾機場外逃難潮。（圖／路透）

▲ 20日喀布爾機場外難民聚集。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班接管阿富汗近一周，喀布爾國際機場截至22日仍有大批逃難人潮持續湧入。根據英國國防部，已有7名平民在混亂中喪生。目擊者指出，塔利班為維持秩序頒布新規定，禁止民眾聚集機場外圍，要求他們依序排隊。

《路透社》報導，英國國防部22日發表聲明指出，「我們向7名在喀布爾人群中不幸死亡的阿富汗平民家屬表達誠摯的慰問。當地情形依然極具挑戰，但我們正盡一切努力，盡可能安全地控制局勢。」

現場目擊者表示，塔利班22日實施新規定，要求等待撤離的民眾在機場大門外排隊，禁止聚集在機場外圍，以維持秩序。截至日出為止，大門外已經排起常常隊伍，但沒有發生混亂或暴力事件。

▲▼ 阿富汗／喀布爾機場美軍人員疏散難民。（圖／路透）

▲ 美軍人員護送難民婦女。（圖／路透）

阿富汗人擔心，塔利班重返執政後會重頒20年前嚴苛的伊斯蘭律法，無力顧及高溫炎熱的天氣，湧入機場試圖搭機離開，其中不乏老弱婦孺。根據北約及塔利班官員，15日以來至少有12人在機場內外喪命。目擊者指出，死者部分遭到槍殺，部分死於踩踏。

美國及德國大使館都在21日警告當地公民，出於安全風險，應避免前往機場。瑞士一架原定21日自喀布爾起飛的撤離包機也因機場混亂局面延誤。澳洲當天晚間則派出4架航班飛往喀布爾，共疏散300多人，包括澳洲、紐西蘭、美國、英國公民及阿富汗人。

美國陸軍少將泰勒（William Taylor）說明，美國過去一周自喀布爾疏散1萬7千人，包括2500名美國人，20日一天內則有3800人乘美國軍機或包機撤出，目前仍有5800名美軍留守，確保機場安全。根據白宮，總統拜登將於美東時間22日下午4時（台灣時間23日凌晨4時）針對阿富汗情勢發表談話。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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